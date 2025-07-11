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Испания
11 июля 2025, 14:43 | Обновлено 11 июля 2025, 15:03
1679
0

ФОТО. Левандовски сменил свой имидж перед стартом сезона

Польский нападающий удивил фанатов новой прической

11 июля 2025, 14:43 | Обновлено 11 июля 2025, 15:03
1679
0
ФОТО. Левандовски сменил свой имидж перед стартом сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

36-летний центральный форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски шокировал болельщиков кардинальной сменой имиджа накануне старта сезона 2025/26.

Роберт вдохновился примером полузащитника Гави и изменил цвет волос.

Форвард стал блондином, отказавшись от привычного темного оттенка.

«Новый сезон, новая прическа, те же самые цели», – написал Роберт.

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Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Ла Лига фото смена имиджа
Андрей Витренко Источник: Instagram
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