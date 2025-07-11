Испания11 июля 2025, 14:43 | Обновлено 11 июля 2025, 15:03
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ФОТО. Левандовски сменил свой имидж перед стартом сезона
Польский нападающий удивил фанатов новой прической
11 июля 2025, 14:43 | Обновлено 11 июля 2025, 15:03
1679
0
36-летний центральный форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски шокировал болельщиков кардинальной сменой имиджа накануне старта сезона 2025/26.
Роберт вдохновился примером полузащитника Гави и изменил цвет волос.
Форвард стал блондином, отказавшись от привычного темного оттенка.
«Новый сезон, новая прическа, те же самые цели», – написал Роберт.
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