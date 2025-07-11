Стадион в Любляне стал 10-й домашней евроареной для Шахтера

В матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» победил финский «Ильвес» со счетом 6:0.

Этот матч «горняки» сыграли в столице Словении Любляне. Стадион «Стожице» стал 10-й домашней еврокубковой ареной для «горняков».

Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи: