Лига Европы11 июля 2025, 12:32 |
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Стадион в Любляне стал 10-й домашней евроареной для Шахтера
На каких других домашних стадионах играл «Шахтер»?
11 июля 2025, 12:32 |
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В матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» победил финский «Ильвес» со счетом 6:0.
Этот матч «горняки» сыграли в столице Словении Любляне. Стадион «Стожице» стал 10-й домашней еврокубковой ареной для «горняков».
Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи:
- 36 - Донецк, РСК «Олимпийский» («Локомотив»)
- 32 - Донецк, ЦС «Шахтер»
- 20 - Донецк, «Донбасс Арена»
- 18 - Львов, «Арена Львов»
- 13 - Харьков, ОСК «Металлист»
- 11 - Киев, НСК «Олимпийский»
- 5 - Варшава, Стадион войска польского
- 4 - Гамбург, «Фолькспаркштадион»
- 4 - Гельзенкирхен, «Арена АуфШальке»
- 1 - Любляна, «Стожицы»
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