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Лига Европы
11 июля 2025, 12:32 |
137
0

Стадион в Любляне стал 10-й домашней евроареной для Шахтера

На каких других домашних стадионах играл «Шахтер»?

11 июля 2025, 12:32 |
137
0
Стадион в Любляне стал 10-й домашней евроареной для Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» победил финский «Ильвес» со счетом 6:0.

Этот матч «горняки» сыграли в столице Словении Любляне. Стадион «Стожице» стал 10-й домашней еврокубковой ареной для «горняков».

Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи:

  • 36 - Донецк, РСК «Олимпийский» («Локомотив»)
  • 32 - Донецк, ЦС «Шахтер»
  • 20 - Донецк, «Донбасс Арена»
  • 18 - Львов, «Арена Львов»
  • 13 - Харьков, ОСК «Металлист»
  • 11 - Киев, НСК «Олимпийский»
  • 5 - Варшава, Стадион войска польского
  • 4 - Гамбург, «Фолькспаркштадион»
  • 4 - Гельзенкирхен, «Арена АуфШальке»
  • 1 - Любляна, «Стожицы»
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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