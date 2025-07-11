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Лига Европы
11 июля 2025, 12:27 | Обновлено 11 июля 2025, 12:28
392
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«Этого слишком мало». Арда Туран прокомментировал победу над Ильвесом

Турецкий коуч доволен своей командой

11 июля 2025, 12:27 | Обновлено 11 июля 2025, 12:28
392
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«Этого слишком мало». Арда Туран прокомментировал победу над Ильвесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал победу над «Ильвесом» со счетом 6:0 в рамках первого матча первого этапа квалификации Лиги Европы:

– Поздравляем с этой яркой победой вшей команды, очень хорошая игра от «Шахтера». Что вы чувствуете?

– Победить со счетом 6:0 нелегко где угодно в мире. Поэтому искренне поздравляю своих игроков. Мы готовились тут в такую жару. Мы очень рано начали сезон. Это непростые задания, они откидывают оправдания и пытаются сделать все как можно лучше. Поздравляю с результатом, они (прим. –Ильвес) играли хорошо во многих моментах, мы тоже, но этого слишком мало. Нам нужно еще совершенствоваться. Но эмоции отличные, я очень рад, что мы выиграли с таким счетом.

– Сегодня много бразильцев забило голы. Что можете сказать о их потенциале и действиях на поле?

У них большой потенциал, но и украинцы тоже очень хороши. Они имеют отличный потенциал. Судаков – игрок с большим потенциалом. Олег (прим. – очеретько) вышел и сделал несколько отличных вещей. Я очень доволен их работой, мы действуем как единая команда. Мы всегда будем стараться развивать их потенциал, но есть вещь, которую они должны запомнить: сначала они должны защищаться. Во многих голах мы сначала забирали мяч, поэтому игроки должны это усвоить – сначала защита. Сегодня они делали это отлично. У них есть качество для того, что бы реагировать, защищать и атаковать. Жертвенность нужна для успеха, они это показали, поэтому я рад их прогрессу.

– Скоро Шахтер сыграет вторую игру с Ильвесом, что будет самым важным в этой игре?

– Мы готовимся к сезону, будем в лучшей форме. Футбол заслуживает уважения и энергии, мы должен уважать эту игру. В форме «Шахтера» каждый матч играем на максимум, эти матчи – возможность для совершенствования, потому готовимся максимально серьезно.

Ответный матч между «Ильвесом» и «Шахтером» состоится 17 июля в 19:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер», разгромив «Ильвес», установил два личных рекорда.

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Арда Туран Георгий Судаков Олег Очеретько Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес пресс-конференция
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Украинская команда- бред
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