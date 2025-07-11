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  4. Шахтер, разгромив Ильвес, установил два личных рекорда
Лига Европы
11 июля 2025, 12:05 |
228
0

Шахтер, разгромив Ильвес, установил два личных рекорда

Горняки одержали свою самую крупную победу дома и в Лиге Европы

11 июля 2025, 12:05 |
228
0
Шахтер, разгромив Ильвес, установил два личных рекорда
ФК Шахтер

«Шахтер», обыграв «Ильвес» со счетом 6:0, установил два личных рекорда. Горняки отпраздновали свою самую крупную викторию в еврокубках на своем поле, а также в Лиге Европы. С большим преимуществом оранжево-черные побеждали на международной арене только БАТЭ в гостях в групповом раунде Лиги чемпионов 21 октября 2014 года – 7:0.

К слову, крупная победа над «Ильвесом» стала для «Шахтера» дважды юбилейной - 35-й в еврокубковых турнирах, в том числе 15-й – в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные победы украинских клубов в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

22.07.1998

ЛЧ

ПР

Динамо

Барри Таун Уэльс

8:0 (д)

19.07.2012

ЛЕ

КР2

Металлург Д

Челик Черногория

7:0 (д)

21.10.2014

ЛЧ

ГТ

Шахтер

БАТЭ Беларусь

7:0 (г)

02.09.1992

КК

ПР

Черноморец

Вадуц Лихтенштейн

7:1 (д)

06.12.2016

ЛЧ

ГТ

Динамо

Бешикташ Турция

6:0 (д)

10.07.2025

ЛЕ

КР1

Шахтер

Ильвес Финляндия

6:0 (д)

02.09.1965

КК

1/16

Динамо

Колрейн Сев. Ирландия

6:1 (г)

23.07.1997

КУ

ПР

Днепр

Ереван Армения

6:1 (д)

14.03.1987

КЧ

1/4

Динамо

Бешикташ Турция

5:0 (г)

19.08.1992

КК

ПР

Черноморец

Вадуц Лихтенштейн

5:0 (г)

26.11.2008

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Базель Швейцария

5:0 (д)

16.09.2010

ЛЕ

ГТ

Металлист

Дебрецен Венгрия

5:0 (г)

05.11.2014

ЛЧ

ГТ

Шахтер

БАТЭ Беларусь

5:0 (д)

20.10.2016

ЛЕ

ГТ

Шахтер

Гент Бельгия

5:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; ПР - предварительный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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