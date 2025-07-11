Шахтер, разгромив Ильвес, установил два личных рекорда

«Шахтер», обыграв «Ильвес» со счетом 6:0, установил два личных рекорда. Горняки отпраздновали свою самую крупную викторию в еврокубках на своем поле, а также в Лиге Европы. С большим преимуществом оранжево-черные побеждали на международной арене только БАТЭ в гостях в групповом раунде Лиги чемпионов 21 октября 2014 года – 7:0.

К слову, крупная победа над «Ильвесом» стала для «Шахтера» дважды юбилейной - 35-й в еврокубковых турнирах, в том числе 15-й – в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные победы украинских клубов в еврокубках

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 22.07.1998 ЛЧ ПР Динамо Барри Таун Уэльс 8:0 (д) 19.07.2012 ЛЕ КР2 Металлург Д Челик Черногория 7:0 (д) 21.10.2014 ЛЧ ГТ Шахтер БАТЭ Беларусь 7:0 (г) 02.09.1992 КК ПР Черноморец Вадуц Лихтенштейн 7:1 (д) 06.12.2016 ЛЧ ГТ Динамо Бешикташ Турция 6:0 (д) 10.07.2025 ЛЕ КР1 Шахтер Ильвес Финляндия 6:0 (д) 02.09.1965 КК 1/16 Динамо Колрейн Сев. Ирландия 6:1 (г) 23.07.1997 КУ ПР Днепр Ереван Армения 6:1 (д) 14.03.1987 КЧ 1/4 Динамо Бешикташ Турция 5:0 (г) 19.08.1992 КК ПР Черноморец Вадуц Лихтенштейн 5:0 (г) 26.11.2008 ЛЧ ГТ Шахтер Базель Швейцария 5:0 (д) 16.09.2010 ЛЕ ГТ Металлист Дебрецен Венгрия 5:0 (г) 05.11.2014 ЛЧ ГТ Шахтер БАТЭ Беларусь 5:0 (д) 20.10.2016 ЛЕ ГТ Шахтер Гент Бельгия 5:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; ПР - предварительный раунд.