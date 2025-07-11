Шахтер, разгромив Ильвес, установил два личных рекорда
Горняки одержали свою самую крупную победу дома и в Лиге Европы
«Шахтер», обыграв «Ильвес» со счетом 6:0, установил два личных рекорда. Горняки отпраздновали свою самую крупную викторию в еврокубках на своем поле, а также в Лиге Европы. С большим преимуществом оранжево-черные побеждали на международной арене только БАТЭ в гостях в групповом раунде Лиги чемпионов 21 октября 2014 года – 7:0.
К слову, крупная победа над «Ильвесом» стала для «Шахтера» дважды юбилейной - 35-й в еврокубковых турнирах, в том числе 15-й – в Лиге Европы (Кубке УЕФА).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные победы украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
22.07.1998
|
ЛЧ
|
ПР
|
Динамо
|
Барри Таун Уэльс
|
8:0 (д)
|
19.07.2012
|
ЛЕ
|
КР2
|
Металлург Д
|
Челик Черногория
|
7:0 (д)
|
21.10.2014
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
БАТЭ Беларусь
|
7:0 (г)
|
02.09.1992
|
КК
|
ПР
|
Черноморец
|
Вадуц Лихтенштейн
|
7:1 (д)
|
06.12.2016
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Бешикташ Турция
|
6:0 (д)
|
10.07.2025
|
ЛЕ
|
КР1
|
Шахтер
|
Ильвес Финляндия
|
6:0 (д)
|
02.09.1965
|
КК
|
1/16
|
Динамо
|
Колрейн Сев. Ирландия
|
6:1 (г)
|
23.07.1997
|
КУ
|
ПР
|
Днепр
|
Ереван Армения
|
6:1 (д)
|
14.03.1987
|
КЧ
|
1/4
|
Динамо
|
Бешикташ Турция
|
5:0 (г)
|
19.08.1992
|
КК
|
ПР
|
Черноморец
|
Вадуц Лихтенштейн
|
5:0 (г)
|
26.11.2008
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Базель Швейцария
|
5:0 (д)
|
16.09.2010
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Металлист
|
Дебрецен Венгрия
|
5:0 (г)
|
05.11.2014
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
БАТЭ Беларусь
|
5:0 (д)
|
20.10.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Гент Бельгия
|
5:0 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; ПР - предварительный раунд.
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