Иван ФЕДЫК: «К каждому футболисту у нас индивидуальный подход»

«Рух» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах. В двух последних на данный момент спаррингах команда обыграла «Черноморец» 1:0 и сыграла вничью с «Эпицентром» 1:1. Результаты матчей и работу команды на тренировках прокомментировал Главный тренер «Руха» Иван Федык.

«Ребята постепенно привыкают к требованиям тренерского штаба и с каждым спаррингом выглядят на поле все лучше и сыграннее, но нам еще предстоит много работать. Нельзя сказать, что составы в предыдущих двух спаррингах были экспериментальными, ведь некоторые игроки восстановились после травм, вернулась часть легионеров, поэтому мы распределяем игровое время между этими футболистами, чтобы они постепенно набирали оптимальную форму.

Евгений Пастух, Эдсон, Бекназ Алмазбеков и другие игроки, которые возобновили работу в общей группе, безусловно, добавят качества нашей игре как в атаке, так и в обороне. Сейчас они работают с определенными ограничениями, в том числе и в игровом времени на поле. Но скоро они наберут форму и будут играть и тренироваться полноценно.

Мы работаем всего три недели, поэтому еще рано говорить о форме игроков. Сейчас нагрузки в тренировочном процессе только увеличиваются. Безусловно, футболистам тяжело, но в таких условиях они лучше научатся быстро принимать правильные решения непосредственно во время игры и будут иметь хорошую физическую форму.

Я лично знаю возможности игроков команды U-19 и других воспитанников Академии «Руха», которые раньше работали с нами в команде «Рух-2», хорошо там себя проявили, и теперь качественно вливаются в обойму первой команды. К каждому футболисту у нас индивидуальный подход, мы изучаем, как они воспринимают нагрузки, адаптируем их к тренировочному процессу основы, чтобы эти ребята без травм могли раскрыться и показать себя на новом, более высоком уровне.

Спарринг в Польше против «Стали» будет новым и интересным опытом для многих наших игроков. Хотя с игровой точки зрения этот контрольный матч мало чем будет отличаться от поединков, которые мы играли дома. Но ребятам полезно будет сменить атмосферу, сыграть перед местными болельщиками и, думаю, «Рух» будет иметь поддержку от украинской диаспоры. Этот спарринг состоится в воскресенье, поэтому убежден, что это будет своеобразный футбольный праздник для зрителей, и мы настроены показать хорошую игру. Но главное – продолжить качественно готовиться к сезону».