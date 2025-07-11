Не семейные обстоятельства. СМИ назвали причину ухода Любеновича из Ворсклы

Сербский специалист Желько Любенович неожиданно покинул расположение полтавской «Ворсклы», расторгнув контракт с полтавским клубом. Официальной причиной считаются семейные проблемы сербского специалиста.

По информации источника, стороны не сошлись в серьезных разногласиях по комплектованию команды. Руководство «Ворсклы» настаивало на работе с молодыми футболистами и свободными агентами по низким зарплатам.

Хотели, чтобы новый наставник создал кадровый актив клуба с возможностью дальнейших продаж. Сам Любенович, который видел своей задачей через год с «Ворсклой» вернуться в УПЛ, настаивал на серьезных трансферах и предложил список желаемых игроков. Однако желания серба были проигнорированы.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, где уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи «Ворскла» осталась без главного тренера Юрия Максимова.

Ранее стало известно, кто будет тренировать Ворсклу после ухода Любеновича