Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не семейные обстоятельства. СМИ назвали причину ухода Любеновича из Ворсклы
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 11:59 |
1012
0

Не семейные обстоятельства. СМИ назвали причину ухода Любеновича из Ворсклы

Желько покинул полтавский клуб

11 июля 2025, 11:59 |
1012
0
Не семейные обстоятельства. СМИ назвали причину ухода Любеновича из Ворсклы
ФК Ворскла. Желько Любенович

Сербский специалист Желько Любенович неожиданно покинул расположение полтавской «Ворсклы», расторгнув контракт с полтавским клубом. Официальной причиной считаются семейные проблемы сербского специалиста.

По информации источника, стороны не сошлись в серьезных разногласиях по комплектованию команды. Руководство «Ворсклы» настаивало на работе с молодыми футболистами и свободными агентами по низким зарплатам.

Хотели, чтобы новый наставник создал кадровый актив клуба с возможностью дальнейших продаж. Сам Любенович, который видел своей задачей через год с «Ворсклой» вернуться в УПЛ, настаивал на серьезных трансферах и предложил список желаемых игроков. Однако желания серба были проигнорированы.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, где уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи «Ворскла» осталась без главного тренера Юрия Максимова.

Ранее стало известно, кто будет тренировать Ворсклу после ухода Любеновича

По теме:
Сергей НАГОРНЯК: «Такие матчи, как с Рухом, идут нам на пользу»
Динамо объявило стартовый состав на матч против английского клуба
Иван ФЕДЫК: «К каждому футболисту у нас индивидуальный подход»
Желько Любенович расторжение контракта Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер уничтожил Ильвес, поражение Динамо, кто сыграет в финале Уимблдона?
Футбол | 11 июля 2025, 06:00 3
Шахтер уничтожил Ильвес, поражение Динамо, кто сыграет в финале Уимблдона?
Шахтер уничтожил Ильвес, поражение Динамо, кто сыграет в финале Уимблдона?

Главные новости за 10 июля на Sport.ua

Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Футбол | 10 июля 2025, 23:59 15
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги Европы

БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
Бокс | 11.07.2025, 08:32
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
«Этого слишком мало». Арда Туран прокомментировал победу над Ильвесом
Футбол | 11.07.2025, 12:27
«Этого слишком мало». Арда Туран прокомментировал победу над Ильвесом
«Этого слишком мало». Арда Туран прокомментировал победу над Ильвесом
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 10.07.2025, 16:21
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
09.07.2025, 08:20 8
Футбол
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
10.07.2025, 07:03 5
Футбол
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
10.07.2025, 00:02 3
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
09.07.2025, 08:56
Бокс
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
10.07.2025, 18:05 6
Футбол
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
09.07.2025, 18:59 42
Теннис
Безумие в боксе. Джейк Пол может провести бой за титул чемпиона мира
Безумие в боксе. Джейк Пол может провести бой за титул чемпиона мира
09.07.2025, 12:04 1
Бокс
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
10.07.2025, 09:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем