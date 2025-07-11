Стало известно, сколько заработал мадридский Реал за клубный чемпионат мира

Стало известно, сколько призовых мадридский «Реал» получил за выступления на клубном чемпионате мира.

По итогам турнира «сливочные» добрались до полуфинала, в котором уступили «ПСЖ» с разгромным счетом 4:0.

Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский гранд заработал 74,4 миллиона евро. Из них 31,4 миллиона были получены просто за участие. за победы над «Пачукой» и «Зальцбургом» «сливочные» получили по 3,7 миллионов евро, а за ничью с «Аль-Хилялем» – 925 тысяч евро.

За победы над «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией» мадридский «Реал» заработал 23,8 и 19,5 миллионов евро соответственно.

Ранее сообщалось о том, что боссы «Реала» разгневаны из-за разгрома от «ПСЖ».