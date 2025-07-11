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Клубный чемпионат мира
11 июля 2025, 11:22 | Обновлено 11 июля 2025, 11:39
476
0

Стало известно, сколько заработал мадридский Реал за клубный чемпионат мира

«Сливочные» добрались до полуфинала турнира

11 июля 2025, 11:22 | Обновлено 11 июля 2025, 11:39
476
0
Стало известно, сколько заработал мадридский Реал за клубный чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Стало известно, сколько призовых мадридский «Реал» получил за выступления на клубном чемпионате мира.

По итогам турнира «сливочные» добрались до полуфинала, в котором уступили «ПСЖ» с разгромным счетом 4:0.

Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский гранд заработал 74,4 миллиона евро. Из них 31,4 миллиона были получены просто за участие. за победы над «Пачукой» и «Зальцбургом» «сливочные» получили по 3,7 миллионов евро, а за ничью с «Аль-Хилялем» – 925 тысяч евро.

За победы над «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией» мадридский «Реал» заработал 23,8 и 19,5 миллионов евро соответственно.

Ранее сообщалось о том, что боссы «Реала» разгневаны из-за разгрома от «ПСЖ».

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу призовые РБ Зальцбург Пачука Аль-Хиляль Реал - Боруссия Д Реал - Ювентус ПСЖ - Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
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