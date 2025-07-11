Стало известно, сколько заработал мадридский Реал за клубный чемпионат мира
«Сливочные» добрались до полуфинала турнира
Стало известно, сколько призовых мадридский «Реал» получил за выступления на клубном чемпионате мира.
По итогам турнира «сливочные» добрались до полуфинала, в котором уступили «ПСЖ» с разгромным счетом 4:0.
Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский гранд заработал 74,4 миллиона евро. Из них 31,4 миллиона были получены просто за участие. за победы над «Пачукой» и «Зальцбургом» «сливочные» получили по 3,7 миллионов евро, а за ничью с «Аль-Хилялем» – 925 тысяч евро.
За победы над «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией» мадридский «Реал» заработал 23,8 и 19,5 миллионов евро соответственно.
Ранее сообщалось о том, что боссы «Реала» разгневаны из-за разгрома от «ПСЖ».
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