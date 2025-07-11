Арсен ВЕНГЕР: «Я совершенно не разделяю мнение Клоппа»
Француз считает, что клубный чемпионат имеет свою аудиторию
Легендарный наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отреагировал на слова немецкого специалиста Юргена Клоппа, раскритиковавшего проведение клубного чемпионата мира.
«Каждый имеет право на свое мнение, и я совершенно не разделяю мнение Клоппа. Я считаю, что клубный чемпионат мира необходим.
Если вы опросите все участвовавшие в турнире клубы, то на 100% получите ответ, что они хотели бы снова сыграть в нем. Это самый лучший ответ на то, что клубы думают о клубном чемпионате мира.
Главный вопрос: нравится это болельщикам или нет? Ожидалось, что посещаемость матчей будет низкой, но в реальности она оказалась гораздо выше. Вот вам и ответ», – сказал Венгер.
В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» сыграет против французского ПСЖ. Матч запланирован на воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
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