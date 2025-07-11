Арсен ВЕНГЕР: «Я совершенно не разделяю мнение Клоппа»

Легендарный наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отреагировал на слова немецкого специалиста Юргена Клоппа, раскритиковавшего проведение клубного чемпионата мира.

«Каждый имеет право на свое мнение, и я совершенно не разделяю мнение Клоппа. Я считаю, что клубный чемпионат мира необходим.

Если вы опросите все участвовавшие в турнире клубы, то на 100% получите ответ, что они хотели бы снова сыграть в нем. Это самый лучший ответ на то, что клубы думают о клубном чемпионате мира.

Главный вопрос: нравится это болельщикам или нет? Ожидалось, что посещаемость матчей будет низкой, но в реальности она оказалась гораздо выше. Вот вам и ответ», – сказал Венгер.

В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» сыграет против французского ПСЖ. Матч запланирован на воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.