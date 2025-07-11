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  4. Арсен ВЕНГЕР: «Я совершенно не разделяю мнение Клоппа»
Клубный чемпионат мира
11 июля 2025, 10:24 |
1280
1

Арсен ВЕНГЕР: «Я совершенно не разделяю мнение Клоппа»

Француз считает, что клубный чемпионат имеет свою аудиторию

11 июля 2025, 10:24 |
1280
1
Арсен ВЕНГЕР: «Я совершенно не разделяю мнение Клоппа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Легендарный наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отреагировал на слова немецкого специалиста Юргена Клоппа, раскритиковавшего проведение клубного чемпионата мира.

«Каждый имеет право на свое мнение, и я совершенно не разделяю мнение Клоппа. Я считаю, что клубный чемпионат мира необходим.

Если вы опросите все участвовавшие в турнире клубы, то на 100% получите ответ, что они хотели бы снова сыграть в нем. Это самый лучший ответ на то, что клубы думают о клубном чемпионате мира.

Главный вопрос: нравится это болельщикам или нет? Ожидалось, что посещаемость матчей будет низкой, но в реальности она оказалась гораздо выше. Вот вам и ответ», – сказал Венгер.

В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» сыграет против французского ПСЖ. Матч запланирован на воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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Арсен Венгер Юрген Клопп клубный чемпионат мира по футболу
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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Victor673256ua
Венгер працює у футбольних структурах. І підтримує збільшення кількості матчів
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