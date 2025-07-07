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07 июля 2025, 05:56 |
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Тьерри АНРИ: «Он открыл мне глаза. Это лучший тренер в истории футбола»

Француз – о Гвардиоле

07 июля 2025, 05:56 |
410
0
Тьерри АНРИ: «Он открыл мне глаза. Это лучший тренер в истории футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легенда французского футбола Тьерри Анри назвал лучшего тренера в истории футбола.

«Арсен Венгер открыл мой разум, а Пеп Гвардиола открыл мои глаза. Когда я играл за «Барселону», мы все знали, что должны делать. Каждую мелочь. Он контролировал все. А ты думаешь: «Это не продлится долго». Но это продолжается, и каждый раз он достигает успеха. Что я могу сказать о Пепе, так это, прежде всего, что он лучший тренер в истории», — сказал Анри.

Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.

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Тьерри Анри Арсенал Лондон Барселона Пеп Гвардиола Арсен Венгер
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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