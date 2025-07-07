Тьерри АНРИ: «Он открыл мне глаза. Это лучший тренер в истории футбола»

Легенда французского футбола Тьерри Анри назвал лучшего тренера в истории футбола.

«Арсен Венгер открыл мой разум, а Пеп Гвардиола открыл мои глаза. Когда я играл за «Барселону», мы все знали, что должны делать. Каждую мелочь. Он контролировал все. А ты думаешь: «Это не продлится долго». Но это продолжается, и каждый раз он достигает успеха. Что я могу сказать о Пепе, так это, прежде всего, что он лучший тренер в истории», — сказал Анри.

Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.