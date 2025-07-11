«Очень рад». Педриньо прокомментировал победу Шахтера над Ильвесом

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Педриньо дал несколько комментариев после победы украинского клуба над «Ильвесом»:

– Сегодня был просто невероятный матчот «Шахтера». Какие эмоции ощущаешь сейчас и можешь ли проанализировать игру?

– Это была отличная игра, отличный дебют. Очень рад голу и результату. Знаем, что наше настроение должно быть лучше, чем обычно, ибо для дебюта это несвойственно. Очень рад из-за отдачи команды и игры, которую мы показали.

– Все ли установки Арды Турана удалось воплотить в игре и какими эти установки были?

– Арда требует большой интенсивности в игре, надо быть сосредоточенными все 90 минут, давить, быстро возвращать мяч и хотеть большего. Думаю, что это то, что мы делали сегодня, не останавливались, на 1:0 или 2:0 и всегда хотели большего, думаю что это главный аспект. Всегда пытаться забивать, пытаться добыть результат.

– Ты достаточно давно не забивал в еврокубковых матча Можешь ли ты вспомнить сегодняшний эпизод и что это значит для тебя?

– Это очень важно, всегда рад тому, что забил гол. я долго этого хотел и сегодня, слава богу, это случилось. Нужно пытаться достигать большего, как я и говорил. не только про меня, но и про команду. Если команда играет хорошо – это главное. Мы всегда пытаемся помочь ей как можно лучше.

– Самый близкий твой товарищ, Алиссон, сегодня ассистировал на тебя. И в целом, для Алиссона этот матч получился невероятным. Как вы так чувствуете друг друга?

– Это был хороший ассист от Алиссона, моего соседа по комнате. Мы хорошо понимаем друг друга еще из клуба, где играли вместе. Это игрок высокого класса.

– Что главный тренер сказал вам после такого яркого матча?

– Он поздравил, как я и сказал, это была отличная командная игр. Мы счастливы, что забили шесть голов. Это нелегко. Мы показали качество. Я рад сегодняшнему матчу команды.

Ответный матч между «Ильвесом» и «Шахтером» состоится 17 июля в 19:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Туран прокомментировал победу над «Ильвесом».