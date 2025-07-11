Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Очень рад». Педриньо прокомментировал победу Шахтера над Ильвесом
Лига Европы
11 июля 2025, 14:52 |
111
0

«Очень рад». Педриньо прокомментировал победу Шахтера над Ильвесом

Бразильский полузащитник дал несколько комментариев после разгрома в Лиге Европы

11 июля 2025, 14:52 |
111
0
«Очень рад». Педриньо прокомментировал победу Шахтера над Ильвесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Педриньо дал несколько комментариев после победы украинского клуба над «Ильвесом»:

– Сегодня был просто невероятный матчот «Шахтера». Какие эмоции ощущаешь сейчас и можешь ли проанализировать игру?

– Это была отличная игра, отличный дебют. Очень рад голу и результату. Знаем, что наше настроение должно быть лучше, чем обычно, ибо для дебюта это несвойственно. Очень рад из-за отдачи команды и игры, которую мы показали.

– Все ли установки Арды Турана удалось воплотить в игре и какими эти установки были?

– Арда требует большой интенсивности в игре, надо быть сосредоточенными все 90 минут, давить, быстро возвращать мяч и хотеть большего. Думаю, что это то, что мы делали сегодня, не останавливались, на 1:0 или 2:0 и всегда хотели большего, думаю что это главный аспект. Всегда пытаться забивать, пытаться добыть результат.

– Ты достаточно давно не забивал в еврокубковых матча Можешь ли ты вспомнить сегодняшний эпизод и что это значит для тебя?

– Это очень важно, всегда рад тому, что забил гол. я долго этого хотел и сегодня, слава богу, это случилось. Нужно пытаться достигать большего, как я и говорил. не только про меня, но и про команду. Если команда играет хорошо – это главное. Мы всегда пытаемся помочь ей как можно лучше.

– Самый близкий твой товарищ, Алиссон, сегодня ассистировал на тебя. И в целом, для Алиссона этот матч получился невероятным. Как вы так чувствуете друг друга?

– Это был хороший ассист от Алиссона, моего соседа по комнате. Мы хорошо понимаем друг друга еще из клуба, где играли вместе. Это игрок высокого класса.

– Что главный тренер сказал вам после такого яркого матча?

– Он поздравил, как я и сказал, это была отличная командная игр. Мы счастливы, что забили шесть голов. Это нелегко. Мы показали качество. Я рад сегодняшнему матчу команды.

Ответный матч между «Ильвесом» и «Шахтером» состоится 17 июля в 19:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Туран прокомментировал победу над «Ильвесом».

По теме:
Тропою Илсиньо. Зачем Шахтер вернул Марлона Сантоса
Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0. Видеообзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Марлон Сантос – игрок Шахтера
Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк Шахтер - Ильвес Ильвес Тампере Лига Европы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Левандовски сменил свой имидж перед стартом сезона
Футбол | 11 июля 2025, 14:43 0
ФОТО. Левандовски сменил свой имидж перед стартом сезона
ФОТО. Левандовски сменил свой имидж перед стартом сезона

Польский нападающий удивил фанатов новой прической

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
Футбол | 10 июля 2025, 17:11 2
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого

Ярослав продолжит выступать в одесском клубе

Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью
Футбол | 11.07.2025, 14:49
Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью
Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Футбол | 10.07.2025, 23:59
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Футбол | 10.07.2025, 22:52
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
10.07.2025, 00:02 3
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
10.07.2025, 16:21
Бокс
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
10.07.2025, 07:03 7
Футбол
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
10.07.2025, 18:05 6
Футбол
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
10.07.2025, 08:49 2
Футбол
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
10.07.2025, 06:23 11
Футбол
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
09.07.2025, 23:59 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем