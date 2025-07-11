Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола. 17-летний футболист вполне ожидаемо выделил легендарного Лионеля Месси:

«Для меня Месси – лучший игрок в истории. Мне нравилось все, что он делал на поле, нравилось все в его игре. Это было действительно прекрасно».

В прошедшем сезоне Ламин Ямаль провел 55 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 18 голами и 25 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» заплатит 80 млн евро, чтобы вернуть своего бывшего футболиста.