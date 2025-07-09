Барселона заплатит 80 млн евро, чтобы вернуть своего бывшего футболиста

Атакующий полузащитник немецкого клуба РБ Лейпциг Хави Симонс может покинуть Бундеслигу во время летнего трансферного окна.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересована испанская «Барселона», которая намерена усилить атаку накануне старта нового сезона. Каталонский клуб не сумел подписать вингера Нико Уильямса («Атлетик» Бильбао) и не может договориться с «Ливерпулем» о переходе Луиса Диаса.

По этой причине, главный тренер «блаугранас» Ханс-Дитер Флик попросил руководство клуба подписать Симонса, который является воспитанником «Барселоны» и может сыграть не только в центре поле, но и закрыть фланги атаки.

РБ Лейпциг не горит желанием продавать одного из своих лидеров, но готов рассмотреть предложение о трансфере, если испанская команда предложит 80 млн евро.

В сезоне 2024/25 Симонс провел 33 матча во всех турниров, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Контракт нидерландского полузащитника с немецким клубом истекает в июне 2027 года.