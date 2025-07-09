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  4. Барселона заплатит 80 млн евро, чтобы вернуть своего бывшего футболиста
Испания
09 июля 2025, 10:24 |
560
0

Барселона заплатит 80 млн евро, чтобы вернуть своего бывшего футболиста

В услугах Хави Симонса заинтересован лично наставник «блаугранас» Ханс-Дитер Флик

09 июля 2025, 10:24 |
560
0
Барселона заплатит 80 млн евро, чтобы вернуть своего бывшего футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Атакующий полузащитник немецкого клуба РБ Лейпциг Хави Симонс может покинуть Бундеслигу во время летнего трансферного окна.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересована испанская «Барселона», которая намерена усилить атаку накануне старта нового сезона. Каталонский клуб не сумел подписать вингера Нико Уильямса («Атлетик» Бильбао) и не может договориться с «Ливерпулем» о переходе Луиса Диаса.

По этой причине, главный тренер «блаугранас» Ханс-Дитер Флик попросил руководство клуба подписать Симонса, который является воспитанником «Барселоны» и может сыграть не только в центре поле, но и закрыть фланги атаки.

РБ Лейпциг не горит желанием продавать одного из своих лидеров, но готов рассмотреть предложение о трансфере, если испанская команда предложит 80 млн евро.

В сезоне 2024/25 Симонс провел 33 матча во всех турниров, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Контракт нидерландского полузащитника с немецким клубом истекает в июне 2027 года.

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Барселона РБ Лейпциг Хави Симонс Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Николай Титюк Источник
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