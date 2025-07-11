Потеря для Довбика и Ко. Известный полузащитник Ромы покинул клуб

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес перебрался из римской «Ромы» в «Бока Хуниорс», сообщают социальные сети «сине-золотых».

31-летний футболист присоединился к клубу, за который уже выступал с 2010 по 2014 год. Срок соглашения между сторонами составил 3 года.

В прошедшем сезоне Леандро Паредес провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» отдала конкурента Довбика в чемпионат «Турции».