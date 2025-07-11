ФОТО. Неудача на сборах. Динамо проиграло спарринг Мидтьюлланду

В четверг, 10 июля, киевское «Динамо» провело третий контрольный матч во время учебно-тренировочного сбора в Австрии, где команда готовится к новому сезону 2025/26. Соперником бело-синих стал один из лидеров датской Суперлиги – «Мидтьюлланд» из города Хернинг.

Во время сбора подопечные Александра Шовковского уже сыграли два контрольных поединка – с новичком высшего дивизиона Венгрии «Кишвардой» из одноименного города. В первом матче команда уступила (0:2), а во втором одержала победу (3:0).

«Мидтьюлланд» в рамках летней подготовки на своей тренировочной базе в Икасте провел два спарринга с представителями датской Суперлиги – «Силькеборгом» и «Рандерсом», в обоих добившись побед. 7 июля команда прибыла на сбор в Австрию, где встреча с «Динамо» стала первой для подопечных Томаса Томасберга.

С первых минут поединка обе команды действовали активно, обмениваясь потенциально опасными моментами. У киевлян дважды у чужих ворот оказывался Супряга, но довести дело до удара ему не удалось. В одном из эпизодов после подачи углового Ярмоленко скинул мяч Попову, тот пробил головой в угол ворот, но немного не попал.

еще один раз едва не отличился все тот же Супряга, когда Шапаренко сделал хорошую передачу налево на Вивчаренко, а тот прострелил в штрафную, но Владислав не смог замкнуть. Однако уже спустя несколько минут команда открыла счет: после прострела Ваната мяч оказался на противоположном фланге у Ярмоленко, Андрей вернул его в штрафную, где после суматохи мяч получил Пихаленок и с близкого расстояния отправил в сетку (1:0).

«Мидтьюлланд» ответил не менее опасно: Моргуну пришлось спасать свою команду после удара Франкулино с линии штрафной – Валентин выручил эффектным и эффективным сейвом. А вот следующий момент Франкулино реализовал полностью – протиснувшись между двумя защитниками, нападающий «Мидтьюлланда» точно пробил в дальний угол ворот (1:1). Вскоре Моргун снова выиграл дуэль у Франкулино, отразив его мощный удар в створ ворот.

В начале второго тайма датчане вышли вперед, когда Гогорса получил пас слева, сместился в центр и метров с 13–14 нанес точный удар (1:2).

Вскоре в рамках одной атаки датчане дважды угрожали воротам киевлян. Ближе всех к успеху был Этим, который попал в штангу. Но уже в следующей атаке он добился своего: после передачи партнера справа Этим с линии штрафной в касание отправил мяч в сетку (1:3).

После того как все футболисты «Динамо» были заменены на 61-й минуте, новый состав с новыми силами пошел вперед. Яцик чуть не попал по воротам, Торрес неудачно пробил, остальные попытки украинцев также не увенчались успехом.

В итоге – поражение бело-синих в третьем контрольном матче на сборах. Следующий спарринг «Динамо» проведет 11 июля против «Вест Бромвич Альбион» из Англии.

Товарищеский матч

10 июля 2025. Австрия, Фридберг, Sportplatz Friedberg

Динамо Киев (Украина) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:3 (1:1)

Голы: Пихаленок, 21 – Франкулино, 33, Гогорса, 49, Этим, 56

Динамо (1-й тайм): 51. Моргун, 2. Вивчаренко, 4. Попов, 32. Михавко, 6. Бражко, 10. Шапаренко, 8. Пихаленок, 7. Ярмоленко (к), 9. Волошин, 3. Супряга, 11. Ванат.

Динамо (с 61-й мин): 71. Суркис, 20. Караваев, 40. Биловар, 34. Захарченко, 44. Дубинчак (73. Гусев, 76), 91. Михайленко, 25. Яцик, 29. Буяльский, 22. Кабаев, 17. Торрес, 99. Пономаренко.

Мидтьюлланд (старт): Олафссон, Мбабу, Бех, Ли, Паулинью, Браво, Кастильо, Бисков, Франкулино, Осорио, Букса.

Предупреждение: Этим, 70.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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