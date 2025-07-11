ФОТО. Бразильцы поймали кураж. Шахтер разгромил финский Ильвес в ЛЕ
Героем матча стал Алиссон Сантана, у которого 2 гола и 3 ассиста
Донецкий клуб Шахтер успешно начал выступление в квалификации Лиги Европы 2025/26.
10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне сыграли Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.
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Это дебютный официальный матч для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.
Героем матча стал Алиссон, у которого 2 гола и 3 ассиста.
Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы между Ильвесом и Шахтером состоится 17 июля в финском Тампере.
🏆 Лига Европы. Квалификация. Первый раунд
10 июля 2025, Любляна (Словения), стадион Стожице
Шахтер (Украина) – Ильвес (Финляндия) – 6:0
Голы: Алиссон, 26, 47, Кауан Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 87, Невертон, 90
ФОТО. Бразильцы поймали кураж. Шахтер разгромил финский Ильвес в ЛЕ
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