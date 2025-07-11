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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 05:45 | Обновлено 11 июля 2025, 05:57
155
0

ФОТО. Арда Туран дебютировал в официальном матче как наставник Шахтера

Горняки разгромили финский Ильвес в Лиге Европы, отгрузив 6 мячей

11 июля 2025, 05:45 | Обновлено 11 июля 2025, 05:57
155
0
ФОТО. Арда Туран дебютировал в официальном матче как наставник Шахтера
ФК Шахтер. Арда Туран

Донецкий клуб Шахтер успешно начал выступление в квалификации Лиги Европы 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне сыграли Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это дебютный официальный матч для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

Алиссон Сантана открыл счет (1:0). На 43-й минуте Кауан Элиас ударом головой после углового удвоил преимущество Шахтера (2:0).

На 47-й минуте Алиссон Сантана оформил дубль (3:0). На 74-й минуте Кевин забил четвертый гол (4:0). В конце игры Педриньо и Невертон довели счет до 6:0, а героем матча стал Алиссон, у которого 2 гола и 3 ассиста.

Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы между Ильвесом и Шахтером состоится 17 июля в финском Тампере.

🏆 Лига Европы. Квалификация. Первый раунд

10 июля 2025, Любляна (Словения), стадион Стожице

Шахтер (Украина) – Ильвес (Финляндия) – 6:0

Голы: Алиссон, 26, 47, Кауан Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 87, Невертон, 90

ФОТО. Арда Туран дебютировал в официальном матче как наставник Шахтера

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Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес фото дебют
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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