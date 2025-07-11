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Клубный чемпионат мира
11 июля 2025, 04:17 | Обновлено 11 июля 2025, 05:13
27
0

Наихудший старт с 2003 года. Реал пропустил 3 мяча за 24 минуты

Мадридский клуб уступил ПСЖ в полуфинале КЧМ со счетом 0:4

11 июля 2025, 04:17 | Обновлено 11 июля 2025, 05:13
27
0
Наихудший старт с 2003 года. Реал пропустил 3 мяча за 24 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» пережил один из худших стартов в своей новейшей истории, пропустив три гола за первые 24 минуты матча против «ПСЖ» в полуфинале клубного чемпионата мира. Встреча завершилась унизительным счётом 0:4.

Счёт открыл Фабиан Руис уже на 4-й минуте после передачи Усмана Дембеле. Через пять минут французский гранд удвоил преимущество усилиями самого Дембеле, а на 24-й минуте Фабиан Руис оформил дубль, установив разгромное преимущество (3:0).

Этот провал стал первым с 2003 года случаем, когда «Реал» пропускает три мяча в стартовые 24 минуты матча. В последний раз нечто подобное произошло в игре против «Севильи» в чемпионате Испании, где «бланкос» получили три гола до 14-й минуты и проиграли 1:4.

Кроме того, четвёртый гол ПСЖ стал для мадридцев 84-м пропущенным в сезоне 2024/25. Это антирекорд, повторяющий худший показатель клуба, установленный в сезоне 1998/99.

Для «ПСЖ» такой стремительный старт матча стал первым с 2018 года, когда команда в последний раз сумела забить трижды за первые 24 минуты игры.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид статистика антирекорд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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