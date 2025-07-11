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Лига Европы
11 июля 2025, 05:19 |
97
0

Тренер Ильвеса: «Шахтер – невероятно сильная по европейским меркам команда»

Йоонас Рантанен прокомментировал поражение финского клуба в квалификации Лиги Европы

11 июля 2025, 05:19 |
97
0
Тренер Ильвеса: «Шахтер – невероятно сильная по европейским меркам команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоонас Рантанен

10 июля состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес Тампере».

Украинская команда разгромила соперника со счетом 6:0. После завершения этого противостояния главный тренер финского клуба Йоонас Рантанен подвел итоги болезненного поражения:

«Результат получился тяжелым и, конечно, очень сильно разочаровал нас. Мы играли против невероятно сильной по европейским меркам команды и старались максимально подстроиться под ее требования. Мы должны были удержать игроков «Шахтера» и пропустить меньше голов, но, к сожалению, соперник воспользовался нашими небольшими ошибками.

Нужно принять этот результат без оправданий. Нам необходимо извлечь из этого поражения урок. Мы приобрели опыт и имеем возможность стать лучше. Будем готовится к следующему матчу, который нас ждет в чемпионате», – сказал Рантанен.

Ответный матч первого раунда Лиги Европы состоится 17 июля на стадионе «Таммела» в финском городе Тампере. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес пресс-конференция
Николай Титюк Источник
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