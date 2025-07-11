Боснийский полузащитник сделал выбор между Динамо Киев и Динамо Загреб

Защитник «Риеки» и сборной Боснии и Герцеговины Степан Радельич определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

Хорватские СМИ сообщали, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы киевское «Динамо» и «Динамо» Загреб. Агент боснийца Томислав Пулич прокомментировал информацию о возможном трансфере своего подопечного:

«Радельича в Киеве не будет. Он твердо решил перейти в загребский клуб, когда покинет «Риеку». Поэтому я вынужден рассказать, что в Украину Степан не поедет.

На данный момент, я не знаю, будет ли трансфер этим летом. Радельич может перейти в другой клуб и через год, но это точно будет «Динамо» из Загреба», – сообщил агент защитника.

В прошлом сезоне Радельич провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт боснийца истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 2,8 млн евро.