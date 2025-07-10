Шовковскому не нужен. Футболист Динамо снова ушел в аренду

8 июля состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сошлись «Нью-Сейнтс» из Уэльса и македонская «Шкендия». Команды не сумели определить победителя – поединок завершился со счетом 0:0.

В составе гостей в стартовом составе вышел полузащитник Решат Рамадани, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». 22-летний футболист провел на поле весь матч.

Стоит отметить, что македонский игрок провел прошлый сезон в составе «Шкендии», где сыграл 34 матча во всех турнирах и забил один гол. 30 июня закончился срок арендного соглашения и полузащитник должен был вернуться в Украину.

Уже 8 июля Рамадани снова сыграл за македонский клуб – вероятно, стороны договорились об очередной аренде. Стоит отметить, что киевское «Динамо» не делало официальных заявлений о будущем полузащитника. По данным Transfermarkt, Решат будет выступать за «Шкендию» до июня 2026 года.