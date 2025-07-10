Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковскому не нужен. Футболист Динамо снова ушел в аренду
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 09:39 |
2637
3

Шовковскому не нужен. Футболист Динамо снова ушел в аренду

Решат Рамадани сыграл за «Шкендию» в матче квалификации Лиги чемпионов

10 июля 2025, 09:39 |
2637
3
Шовковскому не нужен. Футболист Динамо снова ушел в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine. Решат Рамадани и Рори Холден

8 июля состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сошлись «Нью-Сейнтс» из Уэльса и македонская «Шкендия». Команды не сумели определить победителя – поединок завершился со счетом 0:0.

В составе гостей в стартовом составе вышел полузащитник Решат Рамадани, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». 22-летний футболист провел на поле весь матч.

Стоит отметить, что македонский игрок провел прошлый сезон в составе «Шкендии», где сыграл 34 матча во всех турнирах и забил один гол. 30 июня закончился срок арендного соглашения и полузащитник должен был вернуться в Украину.

Уже 8 июля Рамадани снова сыграл за македонский клуб – вероятно, стороны договорились об очередной аренде. Стоит отметить, что киевское «Динамо» не делало официальных заявлений о будущем полузащитника. По данным Transfermarkt, Решат будет выступать за «Шкендию» до июня 2026 года.

По теме:
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
Кучер объяснил, почему Шахтер до сих пор не продал Судакова в топ-чемпионат
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Шкендия Динамо Киев Решат Рамадани трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера считает, что Турана могут вскоре уволить, но есть нюанс
Футбол | 10 июля 2025, 10:39 1
Легенда Шахтера считает, что Турана могут вскоре уволить, но есть нюанс
Легенда Шахтера считает, что Турана могут вскоре уволить, но есть нюанс

Виктор Грачев верит в положительный исход матча «горняков» против «Ильвеса»

ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
Футбол | 10 июля 2025, 00:02 2
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты поединка КЧМ-2025

Шахтер – Ильвес. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 10.07.2025, 06:15
Шахтер – Ильвес. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер – Ильвес. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Футбол | 10.07.2025, 07:03
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Футбол | 09.07.2025, 12:21
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZloyDeda
А про Зубкова, Сікана, Келсі та багатьох інших не пишуть, що не потрібні Шахтарю і кудись переходять, а от як про Динамо, то такі назви? Візьміть пиріжок з поліці, відпрацювали
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
09.07.2025, 08:56
Бокс
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
09.07.2025, 06:44 2
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
09.07.2025, 01:23
Бокс
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
09.07.2025, 10:12
Футбол
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
08.07.2025, 20:45 2
Теннис
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
09.07.2025, 05:14
Бокс
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
08.07.2025, 08:18 25
Футбол
Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
09.07.2025, 00:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем