Шовковскому не нужен. Футболист Динамо снова ушел в аренду
Решат Рамадани сыграл за «Шкендию» в матче квалификации Лиги чемпионов
8 июля состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сошлись «Нью-Сейнтс» из Уэльса и македонская «Шкендия». Команды не сумели определить победителя – поединок завершился со счетом 0:0.
В составе гостей в стартовом составе вышел полузащитник Решат Рамадани, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». 22-летний футболист провел на поле весь матч.
Стоит отметить, что македонский игрок провел прошлый сезон в составе «Шкендии», где сыграл 34 матча во всех турнирах и забил один гол. 30 июня закончился срок арендного соглашения и полузащитник должен был вернуться в Украину.
Уже 8 июля Рамадани снова сыграл за македонский клуб – вероятно, стороны договорились об очередной аренде. Стоит отметить, что киевское «Динамо» не делало официальных заявлений о будущем полузащитника. По данным Transfermarkt, Решат будет выступать за «Шкендию» до июня 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Грачев верит в положительный исход матча «горняков» против «Ильвеса»
Смотрите самые интересные моменты поединка КЧМ-2025