Выбрал Турцию. Английский футболист отказал Барселоне ради Моуриньо

Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим больше не рассчитывает на 27-летнего футболиста – в разговоре с англичанином сообщил тому искать новую команду.

В услугах Маркуса заинтересованы «Барселона» и «Фенербахче». По информации источника, Рэшфорд после разговора с наставником турецкого клуба Жозе Моуриньо принял решение перебраться в Суперлигу и отказать каталонцам.

В субботу, 12 июля, спортивный директор «Фенербахче» Девин Озек вылетит в Англию, чтобы обсудить все детали будущего соглашения. Стороны планируют договориться об аренде на один год с возможностью выкупа.

Маркус является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и находится в структуре клуба с 2005 года. В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за «Астон Виллу», где провел десять матчей (два гола и два ассиста).

Контракт англичанина с «красными дьяволами» истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 50 млн евро.