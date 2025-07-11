Арда Туран помог Шахтеру побить достижение, которое держалось 25 лет

10 июля состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес Тампере».

Украинская команда разгромила соперника со счетом 6:0. Победа над клубом из Финляндии стала самой крупной в квалификации еврокубков в истории «горняков».

До этого противостояния самый большой счет был зафиксирован во втором раунде Лиги чемпионов в 2000 году против эстонской «Левадии» (5:1). Таким образом, Арда Туран побил достижение, которое держалось 25 лет.

Кроме того, разгром «Ильвеса» – это вторая крупнейшая победа вообще за всю историю донецкой команды в еврокубках. Рекорд был установлен в 2014 году, когда «горняки» на групповом этапе уничтожили белорусский БАТЭ со счетом 7:0.

Ответный матч первого раунда Лиги Европы состоится 17 июля на стадионе «Таммела» в финском городе Тампере. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.