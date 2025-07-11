СВЕНТЕК: «Каждый финал турнира Большого шлема – совершенно разный»

Польская теннисистка Ига Свентек явно не пребывала в лучшей форме на протяжении сезона, но в теннисе все может измениться за считанные дни. Она доказала, что способна преодолевать ментальные проблемы, и уже, в шаге от титула, поделилась своими мыслями на пресс-конференции.

Согласились бы вы на такой результат в начале сезона?

«Я не скажу, что не верила бы в это, потому что в какой-то степени верила, и знаю, что в теннисе возможно многое. Но не знаю. Думаю, я бы подумала, что для этого мне придется пройти через многое и многому научиться. Не знаю… все это слишком гипотетично».

О последних результатах и давлении

«У меня никогда не будет сезона, в котором давление не будет накладываться извне. Каждый год все примерно одинаково, но иногда я справляюсь с этим лучше или игнорирую, иногда хуже. Если честно, думаю, что проще, когда ты не выигрывала Ролан Гаррос и у тебя было больше времени на подготовку. А если я выигрываю Ролан Гаррос и потом приезжаю сюда, и все спрашивают… Ожидания слишком завышенные. Для меня это нелогично».

Новый этап для Иги

«Каждый финал турнира Большого шлема – совершенно разный. Сравнивать все эти истории трудно. Сейчас я наслаждаюсь новым чувством – мне чуть комфортнее на траве. Я думаю об этом чуть больше, получаю удовольствие, но, конечно, были Шлемы, на которых я тоже наслаждалась своей игрой».

О своей следующей сопернице Амандe Анисимовой

«Я не следила за ее прошлыми матчами. Смотрела сегодняшний, потому что она играла после меня. Уверена, что она играет очень хорошо, у нее был отличный турнир и до Уимблдона. Она умеет играть на траве. С ее стилем это покрытие ей подходит, так что матч будет непростым. Любой человек с сильной психологией, кто возвращается на высокий уровень, заслуживает большого уважения. Я уверена, что Аманда – как раз из таких игроков, кто идет вперед даже в трудные моменты. Я всегда желала ей всего наилучшего, мы знаем друг друга еще с юниорских времен».