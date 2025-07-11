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Уимблдон
11 июля 2025, 02:03 | Обновлено 11 июля 2025, 02:06
49
0

БЕНЧИЧ: «Сегодня Ига показала совершенно другой уровень»

Швейцарская теннисистка дала пресс-конференцию

11 июля 2025, 02:03 | Обновлено 11 июля 2025, 02:06
49
0
БЕНЧИЧ: «Сегодня Ига показала совершенно другой уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич безусловно стала одним из приятных сюрпризов нынешнего розыгрыша Уимблдона 2025.

После поражения в полуфинале британского мэйджора от Иги Свентек 28-летняя мама дала пресс-конференцию, на которой рассказала, ожидала ли она такой матч и какие выводы сделала по итогам турнира.

«Сегодня Ига показала совершенно другой уровень, играла очень хорошо и не дала мне ни единого шанса войти в матч. Я выложилась по максимуму. Я очень горжусь своим выступлением, сегодня не о чем жалеть. В конце концов, она просто была слишком хороша, а я была на шаг позади. Я очень довольна турниром, у меня точно будет время все осмыслить. К тому же я очень мотивирована на следующие турниры».

Настрой продолжать в том же духе

«Безусловно, я уношу с собой много позитивного. Во время этого турнира я находилась в очень хорошем психологическом состоянии. Мне не казалось, что я показываю свой лучший теннис в каждом матче – и это даже придает уверенности. Если я могу выигрывать встречи, не демонстрируя идеальную игру, это дает еще больше уверенности. Я достигла своей цели – вернулась в топ-20. Теперь я очень мотивирована продолжать подниматься в рейтинге и хорошо выступить в следующих турнирах».

О теннисе Свентек

«Честно говоря, я не уверена, что могла бы сделать что-то лучше против Иги. Я действительно почувствовала, что она находится в отличной форме. Я еще раз пересмотрю матч и обсудим с командой, что можно было изменить, но, возможно, для победы над ней сегодня мне нужно было бы показать лучший теннис в жизни и рисковать в каждом розыгрыше. Она была очень быстра, точна и отлично подавала. Она не дала мне включиться в игру. Не позволила навязать свою манеру».

Что улучшилось в вашей игре

«Мне кажется, мой форхенд постоянно прогрессирует. Это однозначно одна из наших целей, мы над этим работаем. В целом я также лучше держусь в розыгрышах и стараюсь видеть, что работает против каждой соперницы. Думаю, я хорошо адаптируюсь и стараюсь находить пути к победе».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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