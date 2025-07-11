АНИСИМОВА: «Понимала, что не смогу выиграть только за счет ее ошибок»

Американская теннисистка Аманда Анисимова переиграла «нейтральную» Арину Соболенко, которую считали главной фавориткой Уимблдона 2025.

Американка проявила характер, не дрогнув даже тогда, когда Соболенко начала возвращаться в третьем сете, и заставила соперницу капитулировать.

О своих ощущениях

«Невероятно. Быть в финале – это очень волнующе. Я до сих пор не могу поверить в это. Я очень счастлива, что могу разделить этот момент с близкими. Я наслаждаюсь процессом. Не скажу, что упорный труд «окупился», потому что я просто наслаждаюсь путем. Я верила, что результат придет, но никогда не знаешь, произойдет ли это. В тот факт, что это случилось – до сих пор трудно поверить».

О матче

«Второй сет был как американские горки. Было тяжело удерживать подачу. Против первой ракетки мира любой розыгрыш – на грани. Она очень сложная соперница. Я знала, что мне нужно работать на полную и минимизировать ошибки. Чтобы обыграть Арину, нужно играть идеально. Это было нелегко».

О проигранном втором сете

«Я хорошо провела первый сет, держала свою подачу. Обе мы играли нестабильно на протяжении матча – это было видно. Мы допустили много ошибок. Обе нервничали – все-таки выход в финал Уимблдона. Но обе мы шли ва-банк на подаче. Мне было тяжело сохранять подачу, и после проигрыша второго сета я знала – нужно выложиться в третьем. Она прибавила и улучшала игру по ходу матча. Я понимала, что не смогу выиграть только за счет ее ошибок – нужно было самой прибавить и действовать как можно агрессивнее».

О паузе в карьере

«Этим я показала всем, что это возможно. Это особенное послание, потому что многие говорили мне, что я больше не вернусь на топ-уровень после такого перерыва. Это было тяжело принять – я ведь мечтала вернуться и когда-нибудь выиграть турнир Большого шлема. Доказать всем, что можно при этом заботиться о себе – это значит для меня очень многое».

О погоде и влажности

«Было тяжело. Я очень уставала в розыгрышах. Когда пошла в туалет, посмотрела в зеркало – лицо было все красное. Старалась сохранять прохладу в паузах. Я знала, что матч будет тяжелым. Мы нечасто играем при такой жаре, как сегодня».

О трех упущенных матчболах

«Я не думала об этом. Она играла и подавала отлично. Я понимала – чтобы победить, нужно сделать что-то выдающееся. Да, я начала нервничать чуть больше, когда упустила ещё один матчбол. Но в итоге я почувствовала огромное облегчение, когда все закончилось победой».

О финале против Иги Швьонтек

«Она потрясающая теннисистка. Она тоже была для меня источником вдохновения – своим отношением к делу и всеми своими достижениями. Финал с ней – это точно будет особенный матч. Надеюсь показать теннис высокого уровня и побороться. Я хочу насладиться каждым моментом и не думать о том, что на кону».