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Уимблдон
11 июля 2025, 06:25 | Обновлено 11 июля 2025, 06:38
318
0

АНИСИМОВА: «Понимала, что не смогу выиграть только за счет ее ошибок»

Американка проявила характер и заставила соперницу капитулировать

11 июля 2025, 06:25 | Обновлено 11 июля 2025, 06:38
318
0
АНИСИМОВА: «Понимала, что не смогу выиграть только за счет ее ошибок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка Аманда Анисимова переиграла «нейтральную» Арину Соболенко, которую считали главной фавориткой Уимблдона 2025.

Американка проявила характер, не дрогнув даже тогда, когда Соболенко начала возвращаться в третьем сете, и заставила соперницу капитулировать.

О своих ощущениях

«Невероятно. Быть в финале – это очень волнующе. Я до сих пор не могу поверить в это. Я очень счастлива, что могу разделить этот момент с близкими. Я наслаждаюсь процессом. Не скажу, что упорный труд «окупился», потому что я просто наслаждаюсь путем. Я верила, что результат придет, но никогда не знаешь, произойдет ли это. В тот факт, что это случилось – до сих пор трудно поверить».

О матче

«Второй сет был как американские горки. Было тяжело удерживать подачу. Против первой ракетки мира любой розыгрыш – на грани. Она очень сложная соперница. Я знала, что мне нужно работать на полную и минимизировать ошибки. Чтобы обыграть Арину, нужно играть идеально. Это было нелегко».

О проигранном втором сете

«Я хорошо провела первый сет, держала свою подачу. Обе мы играли нестабильно на протяжении матча – это было видно. Мы допустили много ошибок. Обе нервничали – все-таки выход в финал Уимблдона. Но обе мы шли ва-банк на подаче. Мне было тяжело сохранять подачу, и после проигрыша второго сета я знала – нужно выложиться в третьем. Она прибавила и улучшала игру по ходу матча. Я понимала, что не смогу выиграть только за счет ее ошибок – нужно было самой прибавить и действовать как можно агрессивнее».

О паузе в карьере

«Этим я показала всем, что это возможно. Это особенное послание, потому что многие говорили мне, что я больше не вернусь на топ-уровень после такого перерыва. Это было тяжело принять – я ведь мечтала вернуться и когда-нибудь выиграть турнир Большого шлема. Доказать всем, что можно при этом заботиться о себе – это значит для меня очень многое».

О погоде и влажности

«Было тяжело. Я очень уставала в розыгрышах. Когда пошла в туалет, посмотрела в зеркало – лицо было все красное. Старалась сохранять прохладу в паузах. Я знала, что матч будет тяжелым. Мы нечасто играем при такой жаре, как сегодня».

О трех упущенных матчболах

«Я не думала об этом. Она играла и подавала отлично. Я понимала – чтобы победить, нужно сделать что-то выдающееся. Да, я начала нервничать чуть больше, когда упустила ещё один матчбол. Но в итоге я почувствовала огромное облегчение, когда все закончилось победой».

О финале против Иги Швьонтек

«Она потрясающая теннисистка. Она тоже была для меня источником вдохновения – своим отношением к делу и всеми своими достижениями. Финал с ней – это точно будет особенный матч. Надеюсь показать теннис высокого уровня и побороться. Я хочу насладиться каждым моментом и не думать о том, что на кону».

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Уимблдон-2025 Аманда Анисимова Арина Соболенко
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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