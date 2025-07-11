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  4. ПЕДРИНЬО – о разгроме Ильвеса в ЛЕ: «Мистер сказал, что 1:0 недостаточно»
Лига Европы
11 июля 2025, 02:59 |
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ПЕДРИНЬО – о разгроме Ильвеса в ЛЕ: «Мистер сказал, что 1:0 недостаточно»

Футболист донецкого «Шахтера» прокомментировал победу в первом раунде квалификации

11 июля 2025, 02:59 |
50
0
ПЕДРИНЬО – о разгроме Ильвеса в ЛЕ: «Мистер сказал, что 1:0 недостаточно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

10 июля состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграли донецкий «Шахтер» и представитель Финляндии «Ильвес Тампере».

Подопечные Арды Турана одолели соперника с разгромынм счетом 6:0. После финального свистка автор одного из забитых мячей Педриньо поделился своими эмоциями:

– Какие эмоции испытываешь после матча?

– Эмоции зашкаливают, мне трудно подобрать слова. Я горжусь тем, что мы продемонстрировали такую ментальность и желание отстаивать нужный результат. Команда отдала все силы и играла до последних минут – об этом свидетельствуют последние голы.

– Какие наставления были перед матчем?

– Мистер был полностью сконцентрирован на том, что происходило до матча. И в раздевалке, и перед стартом игры он донес до нас месседж, что ни 1:0, ни 2:0 не будет достаточно. Он требует интенсивности и самоотверженности, когда мы выходим на поле.

Мы действительно удовлетворили его запрос – не только по счету, но и в целом, если смотреть на то, как происходило противостояния. Нам удалось навязать наш стиль оппоненту.

– Что для тебя значит забитый гол?

– Очень важный для меня момент . Приятно отметиться в таком поединке, но у меня в приоритете командные цели. Если мне не удастся забить, а команда одержит уверенную победу, я с удовольствием приму такое развитие событий. Счастлив, что забил. Всегда стараюсь искать эпизоды для этого и использовать их полностью.

– Как вы с Алиссоном Сантаной чувствуете друг друга?

– Он провел невероятный поединок. Наверное, между нами существует определенная химия с тех пор, как мы играли за одну команду в Бразилии. Он мой близкий друг, поэтому мы чувствуем определенный уровень понимания как на футбольном поле, так и за его пределами. Я безгранично рад за него. Алиссон – игрок высокого качества.

– Что главный тренер вам сказал после матча?

– Он отметил, насколько сложно забить шесть голов в одном поединке. Похвалил наши старания. Поблагодарил за уровень самоотдачи и желание, которое мы продемонстрировали на поле. Поднял настроение, которое и без того было на высоте, – рассказал Педриньо.

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Арда Туран Алиссон Сантана
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
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