Алиссон САНТАНА – о разгроме в ЛЕ : «Делали то, что предложил нам Мистер»

10 июля состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес Тампере».

Украинская команда разгромила соперника со счетом 6:0. После завершения поединка один з героев встречи Алиссон Сантана (2+3) прокомментировал успешный старт в турнире:

– Безумный матч в твоем исполнении и в исполнении команды. Что ты чувствуешь после победы?

– Очень счастлив в первую очередь за достижение нашей команды. Мы сумели одержать важную победу и с точки зрения результативности, и уверенности в собственных силах. Конечно, я рад, что забил важные голы и помог команде.

Горжусь тем, что мы сумели выполнить все указания и наставления, которые тренер дал перед матчем. Уверен, это пойдет нам на пользу и в дальнейшем.

– На твоем счету два гола и три результативных передачи. Как именно Арда Туран тебя мотивировал перед этим матчем?

– Я считаю, что это произошло органично, мы просто следовали тем указаниям и делали то, что предложил нам Мистер. Наше желание победить зашкаливало. Сейчас, на мой взгляд, важно сохранить этот темп и выдержать его в течении всего сезона.

– Эти результативные действия являются для тебя дебютными в еврокубках. Что это значит для тебя?

– Это очень важный вечер, эмоции зашкаливают, нужно сохранить этот тонус, запал и результативность. Я уверен, сегодняшняя игра вдохновит как меня, так и моих партнеров по команде. В наших силах сделать так, чтобы это стало закономерностью нашей игры.

– Сколько голов ожидать нам от Алиссона во втором поедике против финнов?

– Надеюсь, два или три. Не хочу устанавливать себе лимит. Надеюсь дополнить взятие ворот каким-то качественным и важным ассистом, – сказал Сантана.