Арда ТУРАН: «Счастлив, что победили, но некоторые аспекты нужно улучшать»

10 июля состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес Тампере».

Украинская команда разгромила соперника со счетом 6:0. После завершения поединка главный тренер «горняков» Арда Туран поделился своими эмоциями:

«Всегда, в любом матче непросто победить со счетом 6:0, поэтому я поздравляю свою команду от всего сердца. Прекрасное открытие сезона. Нам было нелегко тренироваться перед стартом в Лиге Европы при такой жаре. Футболистам было непросто, но они это сделали – одержали важную победу.

Я счастлив, что мы победили с таким счетом, но некоторые аспекты игры нужно улучшить. Я считаю, что у бразильских игроков есть огромный потенциал, но нельзя забывать и об украинцах. Судаков, Очеретько – они провели прекрасный матч, действовали на высоком уровне, это непревзойденно.

Я доволен тем, что продемонстрировала команда. Чтобы игроки реализовали свой потенциал, тренерский штаб будет работать с ними и говорить, что нужно улучшать. Некоторые вещи уже заметны – как мы отбираем мяч, как забиваем голы. Футболисты показали очень качественную игру, но ее можно улучшить.

Мы продолжаем готовиться к новому сезону. Во второй игре будем в лучшей форме. Если ты носишь футболку «Шахтера», то должен в каждом поединке демонстрировать топ-уровень. В любом случае нужно понимать, что при таком счете вторая игра будет хорошей тренировкой, чтобы подготовиться к следующим матчам», – подытожил Туран.