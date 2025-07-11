Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Бразильцы из Шахтера поймали кураж»

Известный в прошлом форвард «Днепра», «Александрии», «Ворсклы» и «Металлиста» Сергей Чуйченко поделился со Sport.ua впечатлениями о победе донецкого «Шахтера» над финским «Ильвесом» из Тампере (6:0) в матче первого раунда квалификации Лиги Европы:

– До первого поединка «Шахтера» в нынешнем еврокубковом розыгрыше многие догадывались, что по своему уровню донецкая команда превосходит «Ильвес». Однако, чтобы настолько... Уже с первых минут матча стало понятно, что преимущество «горняков» является безоговорочным.

В первой половине первого тайма «Шахтер» должен был забивать как минимум дважды, однако хорошими моментами не воспользовался. Но это никоим образом не повлияло на футболистов донецкой команды, которые полностью контролировали ход игры, причем делали это не только спокойно и уверенно, но и раскованно. В который раз пришлось убедиться, что ставка «Шахтера» на бразильский легион, которая была заложена еще Мирчей Луческу, себя оправдывает. Действия юрких и техничных выходцев из этой южноамериканской страны придавали игре зрелищности и остроты. И это, в конечном итоге, привело к двум голам в первом тайме.

А когда в начале второго в ворота «Ильвеса» побывал третий мяч, никаких сомнений относительно исхода матча ни у кого не возникало. Когда счет стал 3:0, финская команда сумела создать несколько опасных моментов у ворот Ризныка, но забить не удалось. После того как Арда Туран начал выпускать на поле «свежих» игроков, цифры на табло стали меняться еще чаще. Три мяча были забиты в ворота «Ильвеса» за последние 16 минут, которые снова проходили при полном преимуществе «Шахтера». Уверен, если бы игра продолжилась еще каких-то 5 минут, счет был бы еще больше, чем 6:0. Бразильцев, которые поймали настоящий кураж, сегодня было не остановить.

– Как считаете, крупная победа стала следствием силы «Шахтера» или слабости «Ильвеса»?

– Пожалуй, это тот случай, когда можно утверждать и то, и другое. Но в том, что финская команда «горнякам» не ровня – это факт.

– Что порадовало вас больше всего в этой победе донецкого клуба?

– Сам факт первой победы под руководством турецкого наставника, да еще и с бразильским голевым фейерверком, конечно, является положительным. Надеюсь, это придаст немалой уверенности «Шахтеру» – как в дальнейших матчах Лиги Европы, так и на украинской арене. А еще порадовала горячая поддержка наших болельщиков на стадионе в Любляне. В такое сложное для нашей страны время это дорогого стоит.