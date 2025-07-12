Ярмоленко назвал тренера, который для него лучше, чем Клопп и Гвардиола

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, с каким тренером мечтает поработать. Вингер отметил наставника сборной Бразилии Карло Анчелотти.

– Моуриньо, Клопп, Гвардиола или Анчелотти, кого выберешь? С кем мечтаешь поработать?

– Анчелотти, этот человек выиграл все, что только можно с разными клубами. Общался с игроками, которые с ним работали, они говорили, что Анчелотти – это топ.

Ранее известный итальянский тренер Карло Анчелотти назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо тренировал. На первом месте Карло поместил Зинедина Зидана, а на втором – бразильца Кака.