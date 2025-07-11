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Украина. Первая лига
11 июля 2025, 03:19 |
102
0

Ворскла планирует назначить главным тренером своего бывшего футболиста

Полтавский клуб намерен предложить сотрудничество экс-защитнику Арменду Даллку

11 июля 2025, 03:19 |
102
0
Ворскла планирует назначить главным тренером своего бывшего футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Арменд Даллку

Полтавская «Ворскла» планирует в ближайшее время определиться с новым главным тренером, который будет готовить команду к новому сезону в Первой лиге.

Бывший наставник Желько Любенович работал во главе полтавского клуба чуть больше двух недель, но покинул должность из-за семейных обстоятельств.

По информации источника, главным претендентом на роль главного тренера считается бывший игрок «Ворсклы» Арменд Даллку. Во время профессиональной карьеры футболиста албанец провел 262 матча за «Ворсклу», в которых забил пять голов. Кроме того, защитник выступал в составе косовской «Приштины» и албанского «Эльбасани».

Даллку повесил бутсы на гвоздь в 2019 году, после чего работал в чемпионате Косова во главе «Приштины», «Дукаджини» и «Вуштррии», которую возглавляет и на данный момент.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, где уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи «Ворскла» осталась без главного тренера Юрия Максимова.

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Николай Титюк Источник: Sportarena
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