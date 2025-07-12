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Англия
12 июля 2025, 01:07 |
133
0

Ливерпулю посоветовали купить звезду сборной Украины

«Красные» в поиске нового центрбека

12 июля 2025, 01:07 |
133
0
Ливерпулю посоветовали купить звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Летом 2026 года он перейдет в «Реал».

Известный портал Transfermarkt подобрал список футболистов, которые могут заменить Конате в «Ливерпуле» – в списке есть и защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный.

«Забарный – перспективный игрок Премьер-лиги, который получил много похвалы и внимания в течение последних двух сезонов. Он является идеальным кандидатом на позицию защитника для клубов из четверки лучших в Премьер-лиге. Появились сообщения, что «ПСЖ» также заинтересован в подписании Забарного, но еще неизвестно, где он будет играть в следующем сезоне», – говорится в сообщении Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

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Дмитрий Олейник Источник: Transfermarkt
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