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  4. Проблемы для Довбика. Рома достигла соглашения с форвардом из АПЛ
Италия
10 июля 2025, 23:19 |
1654
2

Проблемы для Довбика. Рома достигла соглашения с форвардом из АПЛ

Эван Фергюсон близок к трансферу в итальянский клуб

10 июля 2025, 23:19 |
1654
2
Проблемы для Довбика. Рома достигла соглашения с форвардом из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

Ирландский нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон близок к тому, что бы стать игроком римской «Ромы», сообщает Стефано Джентили.

По информации источника, итальянский клуб достиг соглашения с 20-летним футболистом. Фергюсон выбрал «Рому, ибо уверен в том, что под управлением Джан-Пьер Гасперини сможет реанимировать свою карьеру.

Клубам осталось договориться касательно формата сделки. Это точно будет аренда.

Эван Фергюсон выступает на позиции центрального нападающего. На этой позиции в римском клубе играет украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» достигла соглашения с бразильским фулбеком.

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Эван Фергюсон Рома Рим Брайтон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Yass
Спокійно, його беруть на роль Шамуродова
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OKs100
Рост 190 сантиметров. Прямая замена Довбыку. Хотя его карьера уже идет на спад и вряд ли он сможет вернуться на тот уровень, который демонстрировал в 17 лет в АПЛ.
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