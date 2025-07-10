Проблемы для Довбика. Рома достигла соглашения с форвардом из АПЛ

Ирландский нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон близок к тому, что бы стать игроком римской «Ромы», сообщает Стефано Джентили.

По информации источника, итальянский клуб достиг соглашения с 20-летним футболистом. Фергюсон выбрал «Рому, ибо уверен в том, что под управлением Джан-Пьер Гасперини сможет реанимировать свою карьеру.

Клубам осталось договориться касательно формата сделки. Это точно будет аренда.

Эван Фергюсон выступает на позиции центрального нападающего. На этой позиции в римском клубе играет украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» достигла соглашения с бразильским фулбеком.