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  4. Тибо КУРТУА: «Мне очень тяжело. Это будет большим уроком»
Клубный чемпионат мира
12 июля 2025, 03:08 |
154
0

Тибо КУРТУА: «Мне очень тяжело. Это будет большим уроком»

Бельгийский вратарь о поражении от ПСЖ

12 июля 2025, 03:08 |
154
0
Тибо КУРТУА: «Мне очень тяжело. Это будет большим уроком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поражение в этом матче прокомментировал звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

«Очень тяжело после таких проигранных матчей. Для нас это будет большим уроком. Нас просто задушили прессингом», – подытожил поражение Куртуа.

В финале ПСЖ сыграет против Челси, матч пройдет 13 июля в 22:00.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник
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