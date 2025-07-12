Тибо КУРТУА: «Мне очень тяжело. Это будет большим уроком»
Бельгийский вратарь о поражении от ПСЖ
9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.
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Поражение в этом матче прокомментировал звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
«Очень тяжело после таких проигранных матчей. Для нас это будет большим уроком. Нас просто задушили прессингом», – подытожил поражение Куртуа.
В финале ПСЖ сыграет против Челси, матч пройдет 13 июля в 22:00.
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