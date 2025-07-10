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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 20:47 | Обновлено 10 июля 2025, 20:59
1935
0

Стало известно, кто будет тренировать Ворсклу после ухода Любеновича

Временно тренировать команду будут Валерий Куценко и Дмитрий Стойко

10 июля 2025, 20:47 | Обновлено 10 июля 2025, 20:59
1935
0
Стало известно, кто будет тренировать Ворсклу после ухода Любеновича
ФК Ворскла. Желько Любенович

У полтавской «Ворсклы» начался новый этап. Команду Первой лиги утром 10 июля официально покинул наставник Желько Любенович.

Сербский специалист провел свою последнюю тренировку с командой и попрощался с игроками. Такое решение стало результатом личных переговоров с главным десижн-мейкером клуба Алексеем Шалаевым.

Вместе с главным тренером команду покидает и его давний помощник Никола Игнятиевич. Временно обязанности наставника исполняют Валерий Куценко и Дмитрий Стойко – оба ранее работали с Любеновичем в «Горняке-Спорт».

В кадровом плане у бело-зеленых продолжается полная перезагрузка. Из состава, игравшего в прошлом сезоне, на базе остались только Сергей Мякушко, который находится в поиске нового клуба, и Иван Нестеренко, к которому проявляют интерес израильские команды.

Команду уже покинули Игор Пердута (переходит в «Зарю») и Александр Скляр, который готовится к переходу в «Черноморец». Еще один потенциальный новичок одесситов – Артем Челядин – пока продолжает тренироваться с «Ворсклой», так как конкретики в переговорах нет.

Среди игроков, которые могут стать активами клуба на трансферном рынке, упоминаются Павел Исенко (на голкипера претендует клуб Университатя Крайова из Румынии), Даниил Хрипчук и Ибрахим Кане.

Что касается будущего состава – ситуация остается открытой. Неизвестно, останутся ли в команде новички, подписанные под потребности Любеновича: Дмитрий Прихна, Тарас Дмитрук, Владислав Семотюк и Юрий Тлумак. И главное – до сих пор нет четкого ответа, кто станет новым главным тренером «Ворсклы» в сезоне 2025/26.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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