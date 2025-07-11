Рома нашла замену Довбику. О нем мечтает Гасперини, но проблема в Артеме

Новоиспеченный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини предложил руководству «Ромы» трансфер известного нападающего.

По информации итальянских СМИ, Гасперини мечтает о трансфере форварда «Манчестер Юнайтед» датчанина Расмуса Хойлунда, с которым он успешно работал в «Аталанте».

Однако для осуществления мечты Гасперини «Рома» должна пожертвовать украинцем Артемом Довбиком и продать его.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».