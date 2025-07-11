Рома нашла замену Довбику. О нем мечтает Гасперини, но проблема в Артеме
Римляне могут купить Расмуса Хойлунда
Новоиспеченный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини предложил руководству «Ромы» трансфер известного нападающего.
По информации итальянских СМИ, Гасперини мечтает о трансфере форварда «Манчестер Юнайтед» датчанина Расмуса Хойлунда, с которым он успешно работал в «Аталанте».
Однако для осуществления мечты Гасперини «Рома» должна пожертвовать украинцем Артемом Довбиком и продать его.
В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
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