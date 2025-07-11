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  4. Рома нашла замену Довбику. О нем мечтает Гасперини, но проблема в Артеме
Италия
11 июля 2025, 01:15 |
254
0

Рома нашла замену Довбику. О нем мечтает Гасперини, но проблема в Артеме

Римляне могут купить Расмуса Хойлунда

11 июля 2025, 01:15 |
254
0
Рома нашла замену Довбику. О нем мечтает Гасперини, но проблема в Артеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Новоиспеченный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини предложил руководству «Ромы» трансфер известного нападающего.

По информации итальянских СМИ, Гасперини мечтает о трансфере форварда «Манчестер Юнайтед» датчанина Расмуса Хойлунда, с которым он успешно работал в «Аталанте».

Однако для осуществления мечты Гасперини «Рома» должна пожертвовать украинцем Артемом Довбиком и продать его.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Джан Пьеро Гасперини Расмус Хойлунд Рома Рим трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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