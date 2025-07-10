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Италия
10 июля 2025, 20:22 |
1191
0

Гранд намерен расторгнуть контракт с 80-миллионным нападающим

Душан Влахович может покинуть «Ювентус»

10 июля 2025, 20:22 |
1191
0
Гранд намерен расторгнуть контракт с 80-миллионным нападающим
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Туринский «Ювентус» может расторгнуть контракт с сербским нападающий Душаном Влаховичем, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянский гранд не намерен выплачивать 25-дентнему нападающему зарплату в размере 24 миллионов евро. СОглашение между сторонами истекает 30 июня 2026 года.

Руководство «Ювентуса» намерено обсудить этот вопроса с агентами Влаховича в ближайшее время. Согласится ли на это предложение Душан – неизвестно.

Душан Влахови перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» зимой 2022 года за 83,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» готов купить известного игрока, которым ранее интересовалась «Барса».

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Душан Влахович Серия A чемпионат Италии по футболу расторжение контракта Ювентус
Даниил Кирияка Источник: Джанлука Ди Марцио
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