Туринский «Ювентус» может расторгнуть контракт с сербским нападающий Душаном Влаховичем, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянский гранд не намерен выплачивать 25-дентнему нападающему зарплату в размере 24 миллионов евро. СОглашение между сторонами истекает 30 июня 2026 года.

Руководство «Ювентуса» намерено обсудить этот вопроса с агентами Влаховича в ближайшее время. Согласится ли на это предложение Душан – неизвестно.

Душан Влахови перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» зимой 2022 года за 83,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» готов купить известного игрока, которым ранее интересовалась «Барса».