Ювентус готов купить известного игрока, которым ранее интересовалась Барса

Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах 29-летнего полузащитника «Лестера» Уилфреда Ндиди.

Контракт опорника с «лисами» рассчитан до 2027 года, однако в договоре прописана клаусула, которой стремится воспользоваться клуб Серии А.

Согласно информации в договоре, «зебры» должны отдать девять миллионов евро, чтобы оформить трансфер Ндиди.

Летом 2024 года Уилфред имел возможность перейти в «Барселону», однако опорник решил продлить соглашение с «лисами».

Ндиди перешел в стан «Лестера» зимой 2017 года и с тех пор Уилфред отыграл за клуб – 303 матча (18 голов и 22 ассиста).