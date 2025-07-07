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Италия
07 июля 2025, 17:12 | Обновлено 07 июля 2025, 17:19
582
0

Ювентус готов купить известного игрока, которым ранее интересовалась Барса

Туринский клуб может выплатить девять миллионов евро за Уилфреда Ндиди

07 июля 2025, 17:12 | Обновлено 07 июля 2025, 17:19
582
0
Ювентус готов купить известного игрока, которым ранее интересовалась Барса
Getty Images/Global Images Ukraine. Уилфред Ндиди

Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах 29-летнего полузащитника «Лестера» Уилфреда Ндиди.

Контракт опорника с «лисами» рассчитан до 2027 года, однако в договоре прописана клаусула, которой стремится воспользоваться клуб Серии А.

Согласно информации в договоре, «зебры» должны отдать девять миллионов евро, чтобы оформить трансфер Ндиди.

Летом 2024 года Уилфред имел возможность перейти в «Барселону», однако опорник решил продлить соглашение с «лисами».

Ндиди перешел в стан «Лестера» зимой 2017 года и с тех пор Уилфред отыграл за клуб – 303 матча (18 голов и 22 ассиста).

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Уилфред Ндиди Лестер Ювентус чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: Football-Italia
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