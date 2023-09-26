Барселона следующим летом может подписать Уилфреда Ндиди

26-летний нигерийский полузащитник английского «Лестера» Уилфред Нидиди следующим летом может перейти в испанскую «Барселону».

У опорного хавбека по окончании сезона 2023/24 завершается контракт с «Лестером». «Сине-гранатовые» следят за ситуацией вокруг игрока и планируют предложить ему контракт. Преимуществом для каталонцев является то, что этот трансфер можно оформить бесплатно.

В прошлом трансферном окне к Ндиди проявляли интерес также «Ювентус», «Атлетико» и «Бавария», но нигериец остался в «Лестере» и помогает команде вернуться в АПЛ на следующий сезон.