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Испания
26 сентября 2023, 15:30 | Обновлено 26 сентября 2023, 16:02
264
0

Барселона следующим летом может подписать Уилфреда Ндиди

У полузащитника Лестара завершается контракт по окончании сезона

26 сентября 2023, 15:30 | Обновлено 26 сентября 2023, 16:02
264
0
Барселона следующим летом может подписать Уилфреда Ндиди
Getty Images/Global Images Ukraine. Уилфред Нидиди

26-летний нигерийский полузащитник английского «Лестера» Уилфред Нидиди следующим летом может перейти в испанскую «Барселону».

У опорного хавбека по окончании сезона 2023/24 завершается контракт с «Лестером». «Сине-гранатовые» следят за ситуацией вокруг игрока и планируют предложить ему контракт. Преимуществом для каталонцев является то, что этот трансфер можно оформить бесплатно.

В прошлом трансферном окне к Ндиди проявляли интерес также «Ювентус», «Атлетико» и «Бавария», но нигериец остался в «Лестере» и помогает команде вернуться в АПЛ на следующий сезон.

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Источник Sport.es
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