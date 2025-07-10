Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Полуфинал Уимблдона. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025
10 июля американская теннисистка Аманда Анисимова переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в полуфинале Уимблдонского турнира 2025.
Американка добыла победу со счетом 6:4, 4:6, 6:4 за 2 часа и 38 минут. Это была девятая встреча соперниц, Аманда в шестой раз переиграла Арину.
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Анисимова впервые в карьере добралась до решающего поединка Grand Slam. За трофей Уимблдона Аманда поборется либо против Белинды Бенчич, либо против Иги Свентек.
🏆 Уимблдон-2025. 1/2 финала
🏳️ Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [13] – 4:6, 6:4, 4:6
Видеообзор матча
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