Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Полуфинал Уимблдона. Видеообзор матча

10 июля американская теннисистка Аманда Анисимова переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в полуфинале Уимблдонского турнира 2025.

Американка добыла победу со счетом 6:4, 4:6, 6:4 за 2 часа и 38 минут. Это была девятая встреча соперниц, Аманда в шестой раз переиграла Арину.

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Анисимова впервые в карьере добралась до решающего поединка Grand Slam. За трофей Уимблдона Аманда поборется либо против Белинды Бенчич, либо против Иги Свентек.

🏆 Уимблдон-2025. 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [13] – 4:6, 6:4, 4:6

Видеообзор матча