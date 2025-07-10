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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Франции в 27 лет перешел в Аль-Хиляль
Саудовская Аравия
10 июля 2025, 18:29 |
561
1

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Франции в 27 лет перешел в Аль-Хиляль

Тео Эрнандес будет выступать за клуб из Саудовской Аравии

10 июля 2025, 18:29 |
561
1
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Франции в 27 лет перешел в Аль-Хиляль
Аль-Хиляль. Тео Эрнандес

Французский фулбек Тео Эрнандес перешел из «Милана» в «Аль-Хиляль». Об этом сообщают социальные сети клуба из Саудовской Аравии.

27-летний фулбек подписал соглашение, которое рассчитано на 3 сезона. По сообщениям инсайдеров, сумма перехода составила 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Тео Эрнандеса 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 5 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб.

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Тео Эрнандес сборная Франции по футболу Милан Аль-Хиляль трансферы трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник:

Theo Hernández is Hilali on a three-year deal ✍️

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 10, 2025 " target="_blank" rel="nofollow noopener" >X (Twitter)
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Victor673256ua
Мабуть солідно зарплату підвищили. Бо міг би ще у Європі пограти
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