ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Франции в 27 лет перешел в Аль-Хиляль

Французский фулбек Тео Эрнандес перешел из «Милана» в «Аль-Хиляль». Об этом сообщают социальные сети клуба из Саудовской Аравии.

27-летний фулбек подписал соглашение, которое рассчитано на 3 сезона. По сообщениям инсайдеров, сумма перехода составила 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Тео Эрнандеса 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 5 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб.