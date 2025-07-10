ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Франции в 27 лет перешел в Аль-Хиляль
Тео Эрнандес будет выступать за клуб из Саудовской Аравии
Французский фулбек Тео Эрнандес перешел из «Милана» в «Аль-Хиляль». Об этом сообщают социальные сети клуба из Саудовской Аравии.
27-летний фулбек подписал соглашение, которое рассчитано на 3 сезона. По сообщениям инсайдеров, сумма перехода составила 25 миллионов евро.
В прошедшем сезоне на счету Тео Эрнандеса 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 5 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб.
He’s a Blue! ✍️pic.twitter.com/7oxfDEZkrF— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 10, 2025
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