Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Украинца хочет подписать Милан
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в итальянском «Милане», сообщает Goal.
Ранее уже появлялась информация об интересе «россонери» к 28-летнему игроку «канониров». Тогда отмечалось, что сначала «Милану» для подписания украинца нужно будет продать своего левого защитника Тео Эрнандеса.
Теперь путь к переходу Зинченко в итальянский гранд открыт, ведь тот согласовал трансфер француза в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за 25 миллионов евро.
Как отмечает Goal, часть заработанных денег от продажи Эрнандеса «россонери» могут потратить на подписание нового левого защитника, а украинский игрок «Арсенала» является одним из приоритетных вариантов на эту роль.
Сообщалось, почему затягивается трансфер Зинченко.
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