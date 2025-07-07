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  4. Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Англия
07 июля 2025, 21:32 |
1570
2

Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан

Украинца хочет подписать Милан

07 июля 2025, 21:32 |
1570
2
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в итальянском «Милане», сообщает Goal.

Ранее уже появлялась информация об интересе «россонери» к 28-летнему игроку «канониров». Тогда отмечалось, что сначала «Милану» для подписания украинца нужно будет продать своего левого защитника Тео Эрнандеса.

Теперь путь к переходу Зинченко в итальянский гранд открыт, ведь тот согласовал трансфер француза в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за 25 миллионов евро.

Как отмечает Goal, часть заработанных денег от продажи Эрнандеса «россонери» могут потратить на подписание нового левого защитника, а украинский игрок «Арсенала» является одним из приоритетных вариантов на эту роль.

Сообщалось, почему затягивается трансфер Зинченко.

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Милан трансферы Аль-Хиляль Александр Зинченко Тео Эрнандес чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Saar
Нах він Мілану!????
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