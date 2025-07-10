Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шахтер уверенно пробьется в следующий раунд»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Артем Федецкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний матч квалификации Лиги Европы между «горняками» и финским «Ильвесом», который пройдет в Любляне.

«То, что чемпионат в Финляндии в разгаре, а наши команды еще только завершают подготовку к новому сезону, не должно создать каких-то проблем «Шахтеру». Как и то, что в последних спаррингах «горняки» действовали не всегда убедительно. Не исключено, что им не хватало свежести, ведь тренировались три раза в день, такого раньше руководители «Шахтера» не практиковали. Однако убежден, что этот прочный фундамент общефизической подготовки на длинной дистанции обязательно скажется.

Все же, класс «горняков» выше, поэтому я не сомневаюсь, что «Шахтер» уверенно завоюет путевку в следующий раунд. Весомый задел будет сделан сегодня в Словении, где «горняки» возьмут верх с преимуществом, как минимум, в два мяча».

Ранее сообщалось о том, что легенда назвал точный счет матча «Шахтер» – «Ильвес» в Лиге Европы