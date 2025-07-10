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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шахтер уверенно пробьется в следующий раунд»
Лига Европы
10 июля 2025, 17:22 |
186
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шахтер уверенно пробьется в следующий раунд»

По мнению бывшего игрока «Шахтера», «горняки» забьют два гола

10 июля 2025, 17:22 |
186
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шахтер уверенно пробьется в следующий раунд»
УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Артем Федецкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний матч квалификации Лиги Европы между «горняками» и финским «Ильвесом», который пройдет в Любляне.

«То, что чемпионат в Финляндии в разгаре, а наши команды еще только завершают подготовку к новому сезону, не должно создать каких-то проблем «Шахтеру». Как и то, что в последних спаррингах «горняки» действовали не всегда убедительно. Не исключено, что им не хватало свежести, ведь тренировались три раза в день, такого раньше руководители «Шахтера» не практиковали. Однако убежден, что этот прочный фундамент общефизической подготовки на длинной дистанции обязательно скажется.

Все же, класс «горняков» выше, поэтому я не сомневаюсь, что «Шахтер» уверенно завоюет путевку в следующий раунд. Весомый задел будет сделан сегодня в Словении, где «горняки» возьмут верх с преимуществом, как минимум, в два мяча».

Ранее сообщалось о том, что легенда назвал точный счет матча «Шахтер» – «Ильвес» в Лиге Европы

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Артем Федецкий Шахтер Донецк Ильвес Тампере Лига Европы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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