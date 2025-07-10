Легенда назвал точный счет матча Шахтер – Ильвес в Лиге Европы
Виктор Грачев верит в положительный исход матча «горняков» против «Ильвеса»
Легенда донецкого «Шахтера» Виктор Грачев, эксклюзивно для Sport.ua, назвал точный счет первого матча квалификации Лиги Европы, где «горняки» сыграют против «Ильвеса».
– Каков будет ваш прогноз на матч «Шахтер» – «Ильвес»?
– 2:0. Это тот результат, который позволит «горнякам» спокойно через неделю ехать в Финляндию, – сказал Грачев.
Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Ильвес» состоится 10 июля на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.
Ранее Кучер дал прогноз на первый официальный матч Турана во главе Шахтера.
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