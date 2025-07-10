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Англия
10 июля 2025, 16:34 | Обновлено 10 июля 2025, 16:44
398
2

Какое место у Ильи? Забарный попал в рейтинг лучших центрбеков мира

Украинский защитник провел отличный сезон в английском Борнмуте

10 июля 2025, 16:34 | Обновлено 10 июля 2025, 16:44
398
2
Какое место у Ильи? Забарный попал в рейтинг лучших центрбеков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Звезда сборной Украины Илья Забарный, выступающий за английский «Борнмут», попал в рейтинг лучших центральных защитников мира по версии Sports Illustrated.

22-летний воспитанник киевского «Динамо» занял 22-е место из 25 игроков. Вот что написали журналисты о Илье:

«Украинец обладает всеми качествами, необходимыми для успешного современного центрального защитника – физической мощью, стабильностью и умением обращаться с мячом, а также отличными коммуникативными навыками.

Забарный сам до сих пор изучает футбол, но его прогрессивный стиль игры и способность переходить из обороны в атаку одним простым пасом указывают на игрока, способного достичь вершины».

Рейтинг лучших центральных защитников мира (Sports Illustrated):

  1. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  2. Вильям Салиба (Арсенал)
  3. Алессандро Бастони (Интер)
  4. Антонио Рюдигер (Реал)
  5. Габриэл Магальяес (Арсенал)
  6. Ибраима Конате (Ливерпуль)
  7. Пау Кубарси (Барселона)
  8. Маркиньос (ПСЖ)
  9. Уильян Пачо (ПСЖ)
  10. Дин Хейсен (Реал)
  11. Кристиан Ромеро (Тоттенхэм)
  12. Джонатан Та (Байер)
  13. Мурилло (Ноттингем Форест)
  14. Рубен Диаш (Манчестер Сити)
  15. Марк Гехи (Кристал Пэлас)
  16. Глейсон Бремер (Ювентус)
  17. Мануэль Аканджи (Манчестер Сити)
  18. Микки ван де Вен (Тоттенхэм)
  19. Пьеро Инкапье (Байер)
  20. Антониу Силва (Бенфика)
  21. Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд)
  22. Илья Забарный (Борнмут)
  23. Робен Ле Норман (Атлетико)
  24. Джарред Брантуэйт (Эвертон)
  25. Усман Диоманде (Спортинг Лиссабон)
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Илья Забарный рейтинг Борнмут Sports Illustrated Вирджил ван Дейк Вильям Салиба Алессандро Бастони Антонио Рюдигер Габриэл Магальяес Ибраима Конате Пау Кубарси Маркиньос Уильян Пачо Дин Хейсен Кристиан Ромеро Джонатан Та Мурилло дос Сантос Рубен Диаш Марк Гехи Глейсон Бремер Мануэль Аканджи Микки ван де Вен Пьеро Инкапье Антониу Силва Нико Шлоттербек Робен Ле Норман Джарред Брантуэйт Усман Диоманде
Антон Романенко Источник: CIES
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Комментарии 2
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saltim
Уж насколько я стараюсь не превозносить Забарного и вижу его немногие недостатки, но половина этого списка слабее Ильи. Туфта ваш рейтинг
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+2
LexХХХ
І чим той же Хейсен кращий за Забарного? Тим що трішки молодший і грає за Реал?
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0
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