Какое место у Ильи? Забарный попал в рейтинг лучших центрбеков мира

Звезда сборной Украины Илья Забарный, выступающий за английский «Борнмут», попал в рейтинг лучших центральных защитников мира по версии Sports Illustrated.

22-летний воспитанник киевского «Динамо» занял 22-е место из 25 игроков. Вот что написали журналисты о Илье:

«Украинец обладает всеми качествами, необходимыми для успешного современного центрального защитника – физической мощью, стабильностью и умением обращаться с мячом, а также отличными коммуникативными навыками.

Забарный сам до сих пор изучает футбол, но его прогрессивный стиль игры и способность переходить из обороны в атаку одним простым пасом указывают на игрока, способного достичь вершины».

Рейтинг лучших центральных защитников мира (Sports Illustrated):