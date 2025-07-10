Какое место у Ильи? Забарный попал в рейтинг лучших центрбеков мира
Украинский защитник провел отличный сезон в английском Борнмуте
Звезда сборной Украины Илья Забарный, выступающий за английский «Борнмут», попал в рейтинг лучших центральных защитников мира по версии Sports Illustrated.
22-летний воспитанник киевского «Динамо» занял 22-е место из 25 игроков. Вот что написали журналисты о Илье:
«Украинец обладает всеми качествами, необходимыми для успешного современного центрального защитника – физической мощью, стабильностью и умением обращаться с мячом, а также отличными коммуникативными навыками.
Забарный сам до сих пор изучает футбол, но его прогрессивный стиль игры и способность переходить из обороны в атаку одним простым пасом указывают на игрока, способного достичь вершины».
Рейтинг лучших центральных защитников мира (Sports Illustrated):
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- Вильям Салиба (Арсенал)
- Алессандро Бастони (Интер)
- Антонио Рюдигер (Реал)
- Габриэл Магальяес (Арсенал)
- Ибраима Конате (Ливерпуль)
- Пау Кубарси (Барселона)
- Маркиньос (ПСЖ)
- Уильян Пачо (ПСЖ)
- Дин Хейсен (Реал)
- Кристиан Ромеро (Тоттенхэм)
- Джонатан Та (Байер)
- Мурилло (Ноттингем Форест)
- Рубен Диаш (Манчестер Сити)
- Марк Гехи (Кристал Пэлас)
- Глейсон Бремер (Ювентус)
- Мануэль Аканджи (Манчестер Сити)
- Микки ван де Вен (Тоттенхэм)
- Пьеро Инкапье (Байер)
- Антониу Силва (Бенфика)
- Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд)
- Илья Забарный (Борнмут)
- Робен Ле Норман (Атлетико)
- Джарред Брантуэйт (Эвертон)
- Усман Диоманде (Спортинг Лиссабон)
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