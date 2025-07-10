ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о завершении сотрудничества с врачом

Украинский клуб ЛНЗ Черкассы официально сообщил о прекращении контракта с врачом Артуром Иноземцевым.

«Благодарим за вклад в развитие команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба клуба.

В сезоне 2024/25 ЛНЗ финишировало на 12-й позиции, набрав 31 балл.

Ранее писалось, что ЛНЗ переманил к себе топ-менеджера другого клуба УПЛ.