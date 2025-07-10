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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 16:18 | Обновлено 10 июля 2025, 16:22
376
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о завершении сотрудничества с врачом

Артур Иноземцев больше не будет работать в ЛНЗ

10 июля 2025, 16:18 | Обновлено 10 июля 2025, 16:22
376
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о завершении сотрудничества с врачом
Артур Иноземцев

Украинский клуб ЛНЗ Черкассы официально сообщил о прекращении контракта с врачом Артуром Иноземцевым.

«Благодарим за вклад в развитие команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба клуба.

В сезоне 2024/25 ЛНЗ финишировало на 12-й позиции, набрав 31 балл.

Ранее писалось, что ЛНЗ переманил к себе топ-менеджера другого клуба УПЛ.

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ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига врачи
Андрей Витренко Источник: ФК ЛНЗ
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