Источник: ЛНЗ переманил топ-менеджера другого клуба УПЛ
Скаут Олег Рыхаль, вероятно, продолжит карьеру в ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ решил усилить менеджерское звено клуба, переманив скаута-аналитика другого клуба Украинской Премьер-лиги.
По информации одного из telegram-каналов, скаут-аналитик львовских «Карпат» Олег Рыхаль продолжит карьеру в расположении «фиолетовых». Последние два года специалист работал на аналогичной должности в расположении «львов».
В настоящее время черкасский клуб готовится к новому сезону Украинской Премьер-лиги. После провального сезона 2024/25 «фиолетовых» возглавил Виталий Пономарев, заменив на должности наставника ЛНЗ Романа Григорчука.
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