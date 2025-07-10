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  4. Источник: ЛНЗ переманил топ-менеджера другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 09:29 |
152
0

Источник: ЛНЗ переманил топ-менеджера другого клуба УПЛ

Скаут Олег Рыхаль, вероятно, продолжит карьеру в ЛНЗ

10 июля 2025, 09:29 |
152
0
Источник: ЛНЗ переманил топ-менеджера другого клуба УПЛ
Instagram. Олег Рыхаль

Черкасский ЛНЗ решил усилить менеджерское звено клуба, переманив скаута-аналитика другого клуба Украинской Премьер-лиги.

По информации одного из telegram-каналов, скаут-аналитик львовских «Карпат» Олег Рыхаль продолжит карьеру в расположении «фиолетовых». Последние два года специалист работал на аналогичной должности в расположении «львов».

В настоящее время черкасский клуб готовится к новому сезону Украинской Премьер-лиги. После провального сезона 2024/25 «фиолетовых» возглавил Виталий Пономарев, заменив на должности наставника ЛНЗ Романа Григорчука.

Ранее сообщалось, что ключевой игрок клуба УПЛ порвал сухожилие. Ему срочно ищут замену

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Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
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