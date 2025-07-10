Голкипер Милана получил новый вариант развития карьеры. Его хочет топ-клуб
«Галатасарай» общается по поводу трансфера Майка Меньяна
«Галатасарай» нашел нового кандидата на роль основного вратаря команды. Известный клуб пытается переманить к себе голкипера «Милана» Майка Меньяна.
Турецкий топ-клуб начал переговоры с «дьяволами», однако получить нужный результат «Галатасараю» не удалось. Майк не желает ехать в Турцию и стремится остаться в «Милане»
Контракт голкипера с итальянский клубом действует до лета 2026 года.
На счету Меньяна 163 поединка в составе «дьяволов». В целом вратарь отыграл всего 59 матчей на ноль.
Напомним, что «Челси» пытался оформить переход Майка, однако клуб вышел из переговоров.
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