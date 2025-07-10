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Италия
10 июля 2025, 16:04 | Обновлено 10 июля 2025, 16:08
815
1

Голкипер Милана получил новый вариант развития карьеры. Его хочет топ-клуб

«Галатасарай» общается по поводу трансфера Майка Меньяна

10 июля 2025, 16:04 | Обновлено 10 июля 2025, 16:08
815
1
Голкипер Милана получил новый вариант развития карьеры. Его хочет топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

«Галатасарай» нашел нового кандидата на роль основного вратаря команды. Известный клуб пытается переманить к себе голкипера «Милана» Майка Меньяна.

Турецкий топ-клуб начал переговоры с «дьяволами», однако получить нужный результат «Галатасараю» не удалось. Майк не желает ехать в Турцию и стремится остаться в «Милане»

Контракт голкипера с итальянский клубом действует до лета 2026 года.

На счету Меньяна 163 поединка в составе «дьяволов». В целом вратарь отыграл всего 59 матчей на ноль.

Напомним, что «Челси» пытался оформить переход Майка, однако клуб вышел из переговоров.

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Майк Меньян Милан Галатасарай чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Меньян поки безальтернативний перший номер Мілана. Тому і не хоче йти з клубу.
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