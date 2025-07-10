Голкипер Милана получил новый вариант развития карьеры. Его хочет топ-клуб

«Галатасарай» нашел нового кандидата на роль основного вратаря команды. Известный клуб пытается переманить к себе голкипера «Милана» Майка Меньяна.

Турецкий топ-клуб начал переговоры с «дьяволами», однако получить нужный результат «Галатасараю» не удалось. Майк не желает ехать в Турцию и стремится остаться в «Милане»

Контракт голкипера с итальянский клубом действует до лета 2026 года.

На счету Меньяна 163 поединка в составе «дьяволов». В целом вратарь отыграл всего 59 матчей на ноль.

Напомним, что «Челси» пытался оформить переход Майка, однако клуб вышел из переговоров.