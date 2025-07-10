ФОТО. Шахтер сообщил о смене логотипа титульного спонсора на футболке
Бренд SCM внес несколько изменений в свое лого
Донецкий «Шахтер» продемонстрировал форму на сезон 2025/26 с обновленным логотипом титульного спонсора – бренда SCM.
Холдинговая компания сотрудничает с донецким клубом на протяжении долгого времени, начав партнерство в 2006 году.
«SCM развивается и меняется вместе с «Шахтером».
Новый сезон – новый тренер, новая форма, новый логотип, новая энергия.
SCM обновляет айдентику, чтобы отразить свою современную сущность – международного инвестора с украинскими корнями.
Полное обновление – уже этой осенью», – написала пресс-служба клуба.
Напомним, что 10 июля «Шахтер» сыграет против финского клуба «Ильвес» Тампере в Q1 Лиги Европы.
ФОТО. Шахтер сообщил о смене логотипа титульного спонсора на футболке
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