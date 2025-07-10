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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 15:35 | Обновлено 10 июля 2025, 15:37
1622
0

ФОТО. Шахтер сообщил о смене логотипа титульного спонсора на футболке

Бренд SCM внес несколько изменений в свое лого

10 июля 2025, 15:35 | Обновлено 10 июля 2025, 15:37
1622
0
ФОТО. Шахтер сообщил о смене логотипа титульного спонсора на футболке
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продемонстрировал форму на сезон 2025/26 с обновленным логотипом титульного спонсора – бренда SCM.

Холдинговая компания сотрудничает с донецким клубом на протяжении долгого времени, начав партнерство в 2006 году.

«SCM развивается и меняется вместе с «Шахтером».

Новый сезон – новый тренер, новая форма, новый логотип, новая энергия.

SCM обновляет айдентику, чтобы отразить свою современную сущность – международного инвестора с украинскими корнями.

Полное обновление – уже этой осенью», – написала пресс-служба клуба.

Напомним, что 10 июля «Шахтер» сыграет против финского клуба «Ильвес» Тампере в Q1 Лиги Европы.

ФОТО. Шахтер сообщил о смене логотипа титульного спонсора на футболке

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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