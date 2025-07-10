Донецкий «Шахтер» продемонстрировал форму на сезон 2025/26 с обновленным логотипом титульного спонсора – бренда SCM.

Холдинговая компания сотрудничает с донецким клубом на протяжении долгого времени, начав партнерство в 2006 году.

«SCM развивается и меняется вместе с «Шахтером».

Новый сезон – новый тренер, новая форма, новый логотип, новая энергия.

SCM обновляет айдентику, чтобы отразить свою современную сущность – международного инвестора с украинскими корнями.

Полное обновление – уже этой осенью», – написала пресс-служба клуба.

Напомним, что 10 июля «Шахтер» сыграет против финского клуба «Ильвес» Тампере в Q1 Лиги Европы.

ФОТО. Шахтер сообщил о смене логотипа титульного спонсора на футболке