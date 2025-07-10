Григорий ЧУРИЛОВ: «Сергей Шищенко имеет свой узнаваемый стиль»

«Буковина» продолжает подготовку к старту сезона в Первой лиге. Команда проводит учебно-тренировочный сбор на Закарпатье. Спортивный директор «Буковины» Григорий Чурилов рассказал о первых неделях работы с командой нового главного тренера Сергея Шищенко.

– Григорий Владимирович, второе лето подряд «Буковина» проводит сборы в Поляне Закарпатской области. Чем обусловлен такой выбор и оправдывает ли он себя?

– Здесь, именно в Поляне на Закарпатье, создан комплекс условий, который способствует выбору именно этой локации для проведения летних сборов. Во-первых, местность и климат среднегорья – с точки зрения специалистов здесь хорошие условия именно для функциональной подготовки футболистов. Во-вторых, здесь есть очень хорошее поле, которое выдерживает и жару, и дожди. Это уже проверено еще с прошлого года. В-третьих, фактор погоды, ведь здесь не так жарко за счет местности. Да, бывает и 30°C, но команда очень достойно выглядит и нормально тренируется в таких условиях. Все равно ночью становится ощутимо прохладно, поэтому жара переносится немного легче. Но, конечно же, главное при выборе локации для проведения сборов – это не только поле и сопутствующие факторы, но и все условия в комплексе, инфраструктура. В отеле «Solva» из всех похожих комплексов, которые можно рассматривать, цена-качество на лучшем уровне. Здесь есть профессиональные условия для всего. Есть прачечная, сушильные машины, спа-центр, бассейны, сауны. Для медицинского штаба есть все, что нужно. Также в этой локации удобно планировать контрольные матчи, ведь многие команды либо располагаются неподалеку, либо им не так долго добираться, как, например, «Скале 1911» из Стрыя. Все эти факторы способствуют качественному проведению летних сборов.

– Тренерский штаб Сергея Шищенко начал работать в «Буковине» менее трех недель назад. Как обновленный тренерский штаб зарекомендовал себя за этот короткий период и заметны ли уже какие-то первые результаты работы этих специалистов?

– Сергей Шищенко – квалифицированный тренер, который имеет свой узнаваемый стиль, что очень важно. Этот стиль, на мой взгляд, соответствует всем требованиям современного футбола. И те специалисты, которые с ним работают, на сто процентов также соответствуют этому. Конечно, работа на сборах – это всегда тяжело. Но именно на сборах закладывается весь тот фундамент на сезон, а в данном случае – на первую часть сезона. Работа ведется комплексно и по тому плану, который разработал тренерский штаб. И это вселяет определенный оптимизм, ведь тренировки интенсивные, разнообразные, сбалансированные. При этом всем важно играть спарринги. Заключительный контрольный поединок на закарпатских сборах проведем против «Металлиста», а уже после возвращения в Черновцы нас также ожидают интересные матчи, ведь это будут спарринги и с новичком УПЛ «Эпицентром», и с командой, которая на протяжении нескольких сезонов выступает в Премьер-лиге – львовским «Рухом». Если подытожить, то план подготовки «Буковины» к старту нового сезона на приличном уровне, тренерский штаб знает, что делает.

– В летнее межсезонье команду пополнили восемь новых исполнителей. На этом трансферная кампания уже завершена или до начала сезона мы еще увидим новичков?

– Мы точно не будем останавливаться на этом. Мы постоянно работаем над улучшением уровня игроков в составе команды. И даже на этом отрезке времени заметно, насколько здоровая конкуренция сейчас у нас. Она способствует развитию команды, прогрессу и повышению ее уровня. Если на одну позицию претендуют практически по два равноценных игрока, которые знают, что никому ничего не гарантировано, то играть будут те футболисты, которые по спортивному принципу сильнее на данный момент. Это оптимальный вариант, так и должно быть.

– Почти все летние новички присоединились к «желто-черным» из клубов УПЛ. Тот же Евгений Подлепенец отказал нескольким клубам из Премьер-лиги и отдал предпочтение перволиговой «Буковине». Какие аргументы склоняют футболистов принять предложение именно нашего клуба?

– Выдающийся украинский тренер Николай Павлов когда-то сказал, что «один человек может только все развалить». Что-то действительно качественное и действительно высокого уровня строится только коллективом. Это комплексная работа. Во-первых, нужно отдать должное и выразить благодарность нашему руководству, которое в такое непростое время верит в проект и достойно его финансирует. Во-вторых, за эти полтора года не было ни одного случая, чтобы перед кем-то не были выполнены какие-то условия или договоренности. Тренерский штаб, философия команды, амбициозные задачи привлекают многих игроков. Всегда говорят, что лучше подниматься вверх, чем падать вниз. На данный момент в «Буковине» есть все условия для того, чтобы развиваться и прогрессировать, достигать амбициозных целей. Ребята это знают и наглядно видят, поэтому и выбирают «Буковину».

– «Буковина» как клуб продолжает шаг за шагом развиваться. Постепенно расширяется и штат аналитиков, скаутов. Насколько уже заметен результат работы этих специалистов?

– Есть разные философии, концепции, модели. Кто-то хочет все и сразу – с места в карьер, так сказать. В нашем случае такого нет – мы шагаем постепенно и с четким пониманием. Мы берем примеры из лучших клубов и адаптируем их под свои реалии. Конечно, у нас нет каких-то грандиозных возможностей, но мини-модель должна работать по тем же принципам и правилам. И аналитики, и скауты должны быть в клубе, ведь это требования современного футбола, это конкуренция. Иногда вопрос трансфера игрока решают не дни, а даже минуты и секунды. Присутствие таких людей в клубе 100% необходимо, потому что в современном конкурентном футболе без этого никуда. И эти люди выполняют свою работу должным образом. Это уже проверено за тот небольшой промежуток времени, который был. Например, благодаря командной работе в «Буковину-2» было отобрано большое количество кандидатов в общий список. Конечно, этот список постоянно уменьшается, но тренерский штаб имеет возможность выбирать нужных игроков. Точно так же и для первой команды было отобрано сотня кандидатов, созданы определенные профили, характеристики, описания, статистика, видео и т.д. – все системно. Мы все работаем для одной цели – сделать команду сильнее, лучше, конкурентоспособнее.

– Вы упомянули о «Буковине-2», которая готовится к дебюту во Второй лиге. Можете ли вы немного рассказать об этой команде? С какой целью она создается и кто за нее будет играть?

– Приятно, что в сезоне 2024/25 команда «Буковина» U-19 достойно выглядела в тех соревнованиях, в которых участвовала. Это и чемпионат Украины U-19 среди команд Первой лиги, и чемпионат Черновицкой области. Местных игроков в составе «Буковины» U-19 было примерно 70%. Всем ребятам был предоставлен шанс, ко всем им было одинаковое отношение, основанное на спортивных принципах и условиях здоровой конкуренции. Но Вторая лига ПФЛ – это уже совсем другой уровень, если сравнивать с ДЮФЛУ. Там совсем другая интенсивность, совсем другой уровень единоборств, другая атмосфера. Поэтому сейчас «Буковина-2» готовится к старту в профессиональном футболе под уровень совершенно других требований и стандартов. Команда проводит летние сборы в Черновцах, потому что есть много селекционной работы и постоянный пересмотр футболистов. Опять же, костяк команды будет сформирован на основе тех игроков, которые в прошлом сезоне играли за «Буковину» U-19, там и местные ребята есть. Те условия, которые для них созданы, дадут возможность проявить себя уже именно во взрослом футболе. Главная цель «Буковины-2» – это то, чтобы за определенный отрезок времени, возможно, полсезона или сезон, один-два исполнителя попали в первую команду. И это уже будет оправданием существования этого проекта. Он должен способствовать развитию игроков и дать им уверенность, что нет ничего невозможного.